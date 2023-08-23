ФОТО ⟩ Каллас и Хуссар возложили венок к мемориалу жертвам коммунизма

«Даже сегодня мы видим, насколько хрупок мир и насколько важно противостоять нетерпимости, экстремизму и террору. Наш взгляд должен быть твердо устремлен в будущее - мы стоим за свободу и готовы ее защищать», - заявил Хуссар

Председатель Рийгикогу заявил, что насилия и зла хватает и по сей день, отметив, что Украина каждый день борется как за свою, так и за нашу свободу.

Каллас заявила, что Эстония не забудет ни преступлений коммунизма и нацизма, ни жертв этих режимов.

«Эти люди не были неизбежными жертвами времени или каких-то других факторов. Напротив, они стали жертвами людей, использовавших в качестве предлога идеологии, которые отодвигали человека и человечество на второй план как незначительных. Именно поэтому приспешники этих идеологий так часто совершали преступления против человечности», - сказала премьер-министр.

Она добавила, что, к сожалению, репрессивные тоталитарные и авторитарные режимы не исчезли, и даже в XXI веке мы вынуждены наблюдать преступления России против украинского государства и народа.