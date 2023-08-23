Росавиация сообщила о крушении в Тверской области бизнес-джета с Пригожиным на борту

В МЧС РФ сообщили, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли десять человек, из них трое - члены экипажа. Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург, сообщает «Медуза».

Русская служба «Би-би-си» пишет, что, по данным Росавиации, в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета Embraer значился Евгений Пригожин.

«По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», - говорится в сообщении Росавиации.

По предварительным данным, крушение потерпел самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, отмечает телеграм-канал «База». Близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

Источник российского издания «Фонтанка» сообщает, что близкое окружение не может дозвониться до Пригожина.

Также телеграм-каналы сообщают, что на борту разбившегося самолета находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, пишет «Дождь».

Об этом, в частности, пишут «ВЧК ОГПУ», «МИГ России» и российский военкор Юрий Котенок. «Личное знакомые подтверждают гибель Дмитрия Уткина», - сообщает «МИГ России».