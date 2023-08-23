ВИДЕО И ФОТО ⟩ Евгений Пригожин погиб при крушении самолета. Что известно

Полный тезка Дмитрия Уткина возглавлял несколько месяцев принадлежавшую Пригожину компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», после чего вернул себе прежнее имя. Так поступали и тезки Пригожина, но сколько «двойников» могли использовать оба руководителя ЧВК «Вагнер» на момент крушения самолета под Тверью, неизвестно.

В день мятежа при обысках в доме Пригожина силовики нашли фальшивые паспорта — в том числе оформленные на имя других людей, но с его фотографией. Иногда указанные в них персональные данные принадлежали реальным людям. В частности, Пригожин под другим именем был VIP-пациентом медицинского центра СОГАЗ.

После мятежа Пригожин, объявив об отъезде в Беларусь, стал появляться в Петербурге и в Москве. New York Times в июле сообщала о версии Пентагона, согласно которой Пригожин использует «двойников», чтобы скрыть свои передвижения.

Кто был на борту разбившегося самолета Пригожина

После крушения самолета Пригожина МЧС России сообщило о гибели 10 человек. Позже Росавиация обнародовала список пассажиров джета (7 человек) и членов его экипажа (три человека). Кроме прочих, в этом списке значатся сам Евгений Пригожин и сооснователь ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

«Как ведомство так быстро получило доступ к спискам пассажиров частного джета, - неясно», - прокомментировало появление списка онлайн-издание «Важные истории».

Вскоре Telegram-канал Baza опубликовал подробности биографий пассажиров из списка.

Версии причин крушения самолета Пригожина

Как пишет российское онлайн-издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие рассматривает «все версии крушения самолета Пригожина, в том числе ошибку пилота, технические неполадки и внешнее воздействие». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения самолета в Тверской области.

Между тем Telegram-канал Grey Zone, считающийся близким к кругам ЧВК, практически сразу обнародовал сообщение, что самолет Евгения Пригожина «был сбит огнем из ПВО подведомственной МО РФ в Бологовском районе Тверской области».

«Местные жители перед падением самолета слушали два разрыва характерных ПВО и это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео, а также слова непосредственных очевидцев», - утверждали авторы.

В свою очередь Telegram-канал ВЧК-ОГПУ утверждает со ссылкой на источник, что самолет Пригожина «был сбит двумя ракетами С300», этот зенитный комплекс расположен неподалеку от места крушения. «23 июня мятеж. 24 августа конец. В Кремле любят цифры», - говорится в посте.

Версия об ошибочном пуске зенитной ракеты может быть выбрана в качестве основной, пишет и связанный с Минобороны России Telegram-канал «Рыбарь».

Однако военный эксперт Юрий Федоров, с которым пообщалось издание «Агентство», версию о том, что джет был сбит ракетой ПВО, опровергает. «Если бы он был сбит ракетой ПВО, то на видео виден был бы дымный след, я пока не видел следа. Если очевидцы не видели взлетающую ракету и след от нее, то версия с ПВО под вопросом. Если он так падает, то мог быть взрыв на борту или то, что можно назвать терактом», - пояснил он.

Telegram-канал Mash также выдвигает версию, что на борту мог произойти «теракт». Версию о «теракте» Украины ко Дню независимости выдвигает и близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.

При этом Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет со ссылкой на источник, что «тема с бомбой на борту самолета Пригожина раскручивается все активнее»: «Якобы появились показания, что в самый последний момент на борт загрузили некий подарок в виде ящика дорогого вина. И теперь отрабатывают версию, что в этом ящике и могла быть бомба. Сам самолет (до погрузки ящика) внимательно осматривался, в том числе с собаками».

Погиб ли Пригожин?

Telegram-канал Mash приводит слова «члена главного совета» оккупированной РФ части Запорожской области Украины Владимира Рогова. Тот утверждает, что пообщался «с великими музыкантами» и те подтвердили факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

О том, что «тела Пригожина и Уткина обнаружены и опознаны», пишет и канал ВЧК-ОГПУ. Со своей стороны близкий к Пригожину Telegram-канал Grey Zone заявляет: «Руководитель "Группы Вагнера", Герой России, настоящий патриот своей Родины - Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России».

Однако подтвердить или опровергнуть это утверждение можно будет лишь после опознания останков и заключения патологоанатомов.

Тем временем, по данным Telegram-каналов «Важные истории» и Mash, другой самолет, связанный с Пригожиным, - Embraer c бортовым номером RA-02748 - к 21:00 (мск) сел в бизнес-аэропорту Остафьево в Москве.

«Ранее, в 17:19, борт вылетел из столицы в Петербург, где сел в 18:27. После - отправился обратно и приземлился в столице уже в 20:02. Находится ли там Пригожин - пока неизвестно», - говорится в посте Mash.

Онлайн-издание «Настоящее время» напоминает о двух случаях, когда СМИ сообщали о гибели владельца ЧВК «Вагнер». В 2019 году писали, что Пригожин погиб в авиакастрофе в Конго, а в 2022-м - что его убили в Попасной в Луганской области.

Версию инсценировки не исключили и близкие к Кремлю собеседники «Медузы». «Для того чтобы скрыться навсегда, взяв один из многочисленных запасных паспортов, сгоревший самолет - тоже подходящий повод. Ворон костей не соберет, концы в пепел, след простыл», - приводит мнение политолога Екатерины Шульман онлайн-издание The Bell. .

Между тем российское государственное информагентство РИА «Новости» сообщило, что 23 августа - в день крушения самолета Евгения Пригожина - президент РФ Владимир Путин находился на мероприятии в честь 80-летия победы в курской битве. «Путин с оркестром» - гласит подпись к посту.