Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, сообщили в МЧС России. В Росавиации заявили, что среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина, пишет русская служба «Би-би-си».
ВИДЕО И ФОТО ⟩ Евгений Пригожин погиб при крушении самолета. Что известно
В МЧС РФ сообщили, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли десять человек, из них трое - члены экипажа. Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург, сообщает «Медуза».
Русская служба «Би-би-си» пишет, что, по данным Росавиации, в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета Embraer значился Евгений Пригожин.
«По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», - говорится в сообщении Росавиации.
По предварительным данным, крушение потерпел самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, отмечает телеграм-канал «База». Близкий к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.
Источник российского издания «Фонтанка» сообщает, что близкое окружение не может дозвониться до Пригожина.
Также телеграм-каналы сообщают, что на борту разбившегося самолета находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, пишет «Дождь».
Об этом, в частности, пишут «ВЧК ОГПУ», «МИГ России» и российский военкор Юрий Котенок. «Личное знакомые подтверждают гибель Дмитрия Уткина», - сообщает «МИГ России».
В своем телеграм-канале «Медуза» со ссылкой на журналиста Андрея Захарова сообщает, что Пригожин сегодня действительно вылетел в Россию из Африки, на борту с ним был весь командный состав ЧВК «Вагнер».
Издания также пишут, что второй самолет, который связывают с Пригожиным, прилетел в Москву. «Бизнес-джет ERJ-135BJ Legacy 650 с бортовым номером RA-02795, который также связывают с Евгением Пригожиным, приземлился в Москве.
По данным сервиса Flightradar24, в районе 17 часов он вылетел из Москвы в Петербург, и пробыв там совсем немного, вернулся в Москву. В четверг, как следует из данных Flightradar24, самолет должен лететь из Москвы в Баку», - сообщает «Дождь».
Приближенные к ЧВК «Вагнер» телегам-каналы подтверждают гибель Пригожина
Представители ЧВК «Вагнер» подтверждают гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Об этом пишет пропагандист Владимир Рогов, который, по его словам лично общался с вагнеровцами.
Связанный с «Вагнером» канал Grey Zone также признал смерть Евгения Пригожина.
Гибель Пригожина подтвердила Росавиация
Росавиация подтвердила гибель Евгения Пригожина. Он был на борту разбившегося в Тверской области самолета.
Картина катастрофы
Сервис Flightradar24, отслеживающий полеты самолетов по сигналам транспондеров, регистрировал полет Embraer Legacy 600 с 17:59 по Москве до 18:11. Судя по траектории полета, которую показал Flightradar24, самолет включил транспондер уже в воздухе. Для бизнес-джетов это обычная практика. В момент включения передатчика борт находился на высоте 3,7 километра в районе подмосковного Зеленограда и летел со скоростью 585 километров в час, набирая высоту и ускоряясь.
В течение всего полета, зарегистрированного Flightradar24, самолет набирал высоту и увеличивал скорость. Вероятно, он поднимался «на эшелон», то есть набирал высоту, на которой должен был продолжить полет к месту назначения. В районе деревни Шернево транспондер перестал посылать сигнал. В этот момент самолет продолжал набирать высоту — транспондер отключился во время полета, на траектории снижения не видно. Это означает, что прибор либо был выключен, либо перестал работать по другим причинам.
Первые сообщения о падении самолета в Тверской области появились в около 19:20 по московскому времени. Телеграм-канал 112 сначала сообщил о падении военного самолета, Readovka в 19:29 опубликовала видео падения, также утверждая, что катастрофу потерпел военный борт.
Судя по видео очевидцев катастрофы, самолет развалился в воздухе, на записи видно падение отдельных обломков. Бизнес-джет падал в плоском штопоре — судно, лишившееся правой плоскости крыла, снижалось по крутой нисходящей спирали, пока не врезалось в землю почти под прямым углом. На других видео виден пожар на месте падения самолета, его обломки и тела погибших. Очевидцы, заснявшие падение, утверждают, что слышали два взрыва.
Embraer рухнул в районе Бологого в полутора километрах от деревни Куженкино. Местный житель рассказал Би-би-си на условиях анонимности, что к вечеру среды полиция перегородила подъезды к месту падения самолета.
«Сейчас темно, но работают под прожекторами», — уточнил собеседник Би-би-си. Ближайшее жилье к месту падения — это ферма. «От фермы метрах в 200 упал самолет, никакие постройки не повредил, в чистом поле упал рядом с лесом», — рассказал анонимный очевидец.
На первых видео люди снимали обломки с близкого расстояния, другие местные жители поделились с Би-би-си фотографиями места катастрофы. На одной из них компания из трех человек рассматривает кусок хвостового оперения самолета, который упал в отдалении от основных обломков.
Росавиация уже в девять вечера по Москве отчиталась о создании специальной комиссии по расследованию катастрофы. Самолет, по данным Росавиации, принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках. Агентство также сообщило, что Embraer совершал рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург, на его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа (экипаж Embraer Legacy 600 — два пилота и один бортпроводник).
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) — по этой статье СКР возбуждает дела после любой авиакатастрофы.
Шесть собеседников Би-би-си в ЧВК «Вагнер» в том или ином виде подтверждают гибель Пригожина. «Я думаю, братан, что это конец, других слов у меня просто нет, это конец», — резюмировал один из вагнеровцев в разговоре с корреспондентом.
«Двойники» Пригожина и Уткина
И у основателя ЧВК «Вагнер», и у командира вагнеровцев были «двойники» — граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество и становились их полными тезками, получив паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина.
Известно о них становилось в тех случаях, если они регистрировали смену персональных данных в ЕГРЮЛ, или из судебной хроники. У одного «двойника» — в прошлом Леонида Красавина — дата рождения совпадала с датой рождения Пригожина. СМИ предполагали, что именно он прилетал в Литву, когда Пригожин уже находился под санкциями.
Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис утверждал в интервью «Радио Свобода» (в российском реестре «иностранных агентов»), что операция была подготовлена российскими спецслужбами с целью продемонстрировать слабость Евросоюза и европейских пограничников.
Полный тезка Дмитрия Уткина возглавлял несколько месяцев принадлежавшую Пригожину компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», после чего вернул себе прежнее имя. Так поступали и тезки Пригожина, но сколько «двойников» могли использовать оба руководителя ЧВК «Вагнер» на момент крушения самолета под Тверью, неизвестно.
В день мятежа при обысках в доме Пригожина силовики нашли фальшивые паспорта — в том числе оформленные на имя других людей, но с его фотографией. Иногда указанные в них персональные данные принадлежали реальным людям. В частности, Пригожин под другим именем был VIP-пациентом медицинского центра СОГАЗ.
После мятежа Пригожин, объявив об отъезде в Беларусь, стал появляться в Петербурге и в Москве. New York Times в июле сообщала о версии Пентагона, согласно которой Пригожин использует «двойников», чтобы скрыть свои передвижения.
Кто был на борту разбившегося самолета Пригожина
После крушения самолета Пригожина МЧС России сообщило о гибели 10 человек. Позже Росавиация обнародовала список пассажиров джета (7 человек) и членов его экипажа (три человека). Кроме прочих, в этом списке значатся сам Евгений Пригожин и сооснователь ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
«Как ведомство так быстро получило доступ к спискам пассажиров частного джета, - неясно», - прокомментировало появление списка онлайн-издание «Важные истории».
Вскоре Telegram-канал Baza опубликовал подробности биографий пассажиров из списка.
Версии причин крушения самолета Пригожина
Как пишет российское онлайн-издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие рассматривает «все версии крушения самолета Пригожина, в том числе ошибку пилота, технические неполадки и внешнее воздействие». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения самолета в Тверской области.
Между тем Telegram-канал Grey Zone, считающийся близким к кругам ЧВК, практически сразу обнародовал сообщение, что самолет Евгения Пригожина «был сбит огнем из ПВО подведомственной МО РФ в Бологовском районе Тверской области».
«Местные жители перед падением самолета слушали два разрыва характерных ПВО и это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео, а также слова непосредственных очевидцев», - утверждали авторы.
В свою очередь Telegram-канал ВЧК-ОГПУ утверждает со ссылкой на источник, что самолет Пригожина «был сбит двумя ракетами С300», этот зенитный комплекс расположен неподалеку от места крушения. «23 июня мятеж. 24 августа конец. В Кремле любят цифры», - говорится в посте.
Версия об ошибочном пуске зенитной ракеты может быть выбрана в качестве основной, пишет и связанный с Минобороны России Telegram-канал «Рыбарь».
Однако военный эксперт Юрий Федоров, с которым пообщалось издание «Агентство», версию о том, что джет был сбит ракетой ПВО, опровергает. «Если бы он был сбит ракетой ПВО, то на видео виден был бы дымный след, я пока не видел следа. Если очевидцы не видели взлетающую ракету и след от нее, то версия с ПВО под вопросом. Если он так падает, то мог быть взрыв на борту или то, что можно назвать терактом», - пояснил он.
Telegram-канал Mash также выдвигает версию, что на борту мог произойти «теракт». Версию о «теракте» Украины ко Дню независимости выдвигает и близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.
При этом Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет со ссылкой на источник, что «тема с бомбой на борту самолета Пригожина раскручивается все активнее»: «Якобы появились показания, что в самый последний момент на борт загрузили некий подарок в виде ящика дорогого вина. И теперь отрабатывают версию, что в этом ящике и могла быть бомба. Сам самолет (до погрузки ящика) внимательно осматривался, в том числе с собаками».
Погиб ли Пригожин?
Telegram-канал Mash приводит слова «члена главного совета» оккупированной РФ части Запорожской области Украины Владимира Рогова. Тот утверждает, что пообщался «с великими музыкантами» и те подтвердили факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.
О том, что «тела Пригожина и Уткина обнаружены и опознаны», пишет и канал ВЧК-ОГПУ. Со своей стороны близкий к Пригожину Telegram-канал Grey Zone заявляет: «Руководитель "Группы Вагнера", Герой России, настоящий патриот своей Родины - Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России».
Однако подтвердить или опровергнуть это утверждение можно будет лишь после опознания останков и заключения патологоанатомов.
Тем временем, по данным Telegram-каналов «Важные истории» и Mash, другой самолет, связанный с Пригожиным, - Embraer c бортовым номером RA-02748 - к 21:00 (мск) сел в бизнес-аэропорту Остафьево в Москве.
«Ранее, в 17:19, борт вылетел из столицы в Петербург, где сел в 18:27. После - отправился обратно и приземлился в столице уже в 20:02. Находится ли там Пригожин - пока неизвестно», - говорится в посте Mash.
Онлайн-издание «Настоящее время» напоминает о двух случаях, когда СМИ сообщали о гибели владельца ЧВК «Вагнер». В 2019 году писали, что Пригожин погиб в авиакастрофе в Конго, а в 2022-м - что его убили в Попасной в Луганской области.
Версию инсценировки не исключили и близкие к Кремлю собеседники «Медузы». «Для того чтобы скрыться навсегда, взяв один из многочисленных запасных паспортов, сгоревший самолет - тоже подходящий повод. Ворон костей не соберет, концы в пепел, след простыл», - приводит мнение политолога Екатерины Шульман онлайн-издание The Bell.
Между тем российское государственное информагентство РИА «Новости» сообщило, что 23 августа - в день крушения самолета Евгения Пригожина - президент РФ Владимир Путин находился на мероприятии в честь 80-летия победы в курской битве. «Путин с оркестром» - гласит подпись к посту.
Новость дополняется.