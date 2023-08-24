Экс-капитан первого ранга ВМС Украины рассказал о тактике морских дронов и войне на Черном море

Но россияне этот вопрос в общем-то прорабатывают сразу, что касается охраны военных объектов. После этого было нанесено еще несколько ударов, по Севастополю, по другим объектам в Крыму, которые сейчас практически не прекращаются. Особенно воздушные удары.

В среду был нанесен очень мощный удар беспилотников по Крыму, когда были уничтожены важные объекты критической инфраструктуры.

Крым для нас - это самая большая проблема, он как непотопляемый авианосец, с которого на нас проецируется вся мощь российского оружия.

И вот недавно наше плечо применения силы увеличилось до 850 километров, когда ВСУ впервые ударили по Новороссийску. Причем, по десантному кораблю, который стоял там на рейде и который получил очень серьезную пробоину. Сейчас он находится в доках, и я думаю, что его ремонтировать нецелесообразно. Потому что кораблю 47 лет, его дорого ремонтировать, у него уникальные запчасти, он сделан в Польше. Но они будут пытаться его ввести в строй из-за идеологических соображений. Это будет дорого, но корабль отработал уже два срока.

И вот эти морские дроны, на которых вы акцентируете внимание, это так называемый проектор силы, который вписывается в концепцию москитного флота.

- «Москитный флот» - совокупность быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, например, торпедных, сторожевых, ракетных, а также других малых катеров...