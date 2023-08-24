Как считают многие военные аналитики, за последние несколько месяцев на арене боевых действий в Украине произошли тектонические сдвиги в вопросе использования боевых и разведывательных дронов. Ведущий «Украинской студии» поговорил об этих изменениях с председателем комиссии Рийгикогу по гособороне Калевом Стойческу. На прямой связи из Киева со студией был экс-капитан первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко, который с 2004 по 2020 годы занимал должность замначальника штаба ВМС Украины.
Экс-капитан первого ранга ВМС Украины рассказал о тактике морских дронов и войне на Черном море
3 мая нынешнего года произошло событие, сдвинувшее психологический барьер для Украины и всего мира. Это были атаки дронов на Кремль. Многих тогда это событие повергло в шок. Позднее мы узнали, что это были действительно украинские дроны. Волонтерская группа из Киева демонстрировала эти дроны на видео.
- Андрей, как вы оцениваете ситуацию с использованием дронов в акватории Черного и Азовского морей? Мы видим, что эти атаки участились и многие из этих атак довольно успешны. Расскажите, как вы видите глобально всю эту картину?
А.Р. - На начало войны 24 февраля 2022 года соотношение сил сторон было один к двенадцати в пользу Российской Федерации. Мы могли действовать только в самой прибрежной зоне. У нас было очень ограниченное количество кораблей и поэтому россияне заблокировали практически все наши порты очень быстро. Те суда, которые к нам приближались, они уничтожались еще на подходе.
Ситуация немного изменилась, когда мы получили береговые ракетные комплексы «Нептун» и «Гарпун», и тогда применение огня было перенесено где-то километров на 250 от нашего побережья, ближе к Крыму.
Тем не менее, россияне продолжают наносить удары ракетами «Калибр». Они стреляют из-за гряды крымских гор, из района Севастополя, Ялты, Новороссийска. Дистанция стрельбы позволяет им, потому что эти «Калибры» летят на дальность полторы тысячи километров, мы не могли их доставать. Вот эти беспилотники стали тем средством проецирования силы для нанесения ударов по таким целям. И вот первая такая известная атака морская была в октябре прошлого года, когда был атакован Севастополь. Корабли на рейде, подошли дроны. Два корабля были повреждены, один из которых был фрегат «Адмирал Макаров» - носитель ракет «Калибр».
Но россияне этот вопрос в общем-то прорабатывают сразу, что касается охраны военных объектов. После этого было нанесено еще несколько ударов, по Севастополю, по другим объектам в Крыму, которые сейчас практически не прекращаются. Особенно воздушные удары.
В среду был нанесен очень мощный удар беспилотников по Крыму, когда были уничтожены важные объекты критической инфраструктуры.
Крым для нас - это самая большая проблема, он как непотопляемый авианосец, с которого на нас проецируется вся мощь российского оружия.
И вот недавно наше плечо применения силы увеличилось до 850 километров, когда ВСУ впервые ударили по Новороссийску. Причем, по десантному кораблю, который стоял там на рейде и который получил очень серьезную пробоину. Сейчас он находится в доках, и я думаю, что его ремонтировать нецелесообразно. Потому что кораблю 47 лет, его дорого ремонтировать, у него уникальные запчасти, он сделан в Польше. Но они будут пытаться его ввести в строй из-за идеологических соображений. Это будет дорого, но корабль отработал уже два срока.
И вот эти морские дроны, на которых вы акцентируете внимание, это так называемый проектор силы, который вписывается в концепцию москитного флота.
- «Москитный флот» - совокупность быстроходных и маневренных малых боевых кораблей, например, торпедных, сторожевых, ракетных, а также других малых катеров...
А.Р. - Но есть и слабые места у дронов. На большую дистанцию они идут достаточно долго. До Новороссийска дрон шел практически сутки. Но и противник может использовать различные тактические приемы, как радиоэлектронную борьбу. Но это вариант, как бороться с противником значительно сильнее тебя. Бюджет кораблестроения России был в 50 раз больше, чем у Украины, а дроны позволяют наносить вот такие высокоточные удары и эти средства мы будем развивать.
- Калев, у меня вопрос к вам как к главе комиссии по гособороне Рийгикогу и представителю страны НАТО. Делаются ли какие-то выводы в альянсе из того, что происходит на поле боя в Украине?
К.С. - Конечно, все это обсуждается, и мы пытаемся выучить какие-то уроки в Украине, но уроки есть с обеих сторон. Конечно, мы отслеживаем успешные шаги Украины на поле боя, а также наблюдаем за военной силой России - агрессора, как они себя ведут. Какие у них есть сильные или слабые стороны, мы изучаем это все, и это правильно.
Я бы не сказал, что Эстония - морская держава, в России это воспринимается по-другому, что это что-то великое. Но, все-таки мы страна морская и, конечно, для нас все три пространства - земля, воздух и море - очень важны, в том числе и в контексте беспилотников. Конечно, у нас есть одна компания, которая производит такие дроны, которые могут вывозить раненых, пулемет поставить, воздушные беспилотники, решать всякие разные задачи.
Но НАТО и американцы применяют дроны в пространстве Черного моря. Как мы знаем, российские воздушные силы атаковали один из таких беспилотников и, можно сказать, уничтожили его, но американцы не ответили на эту провокацию. Но сейчас такие беспилотники защищают истребителями, чтобы их не атаковали. Также есть морские и даже подводные беспилотники.
Ну, вообще-то это замечательно, что в последние месяцы Украина сделала такие беспилотники, которые успешно наносят удары, а также те, которые могут доставать до Москвы.
Почему это очень важный инструмент сейчас? Потому что даже если противник уничтожит дрон, то вы не несете человеческих потерь. Кроме того, они намного дешевле, но при этом точнее. Конечно, они не могут в полной мере заменить классическую технику, но они играют большую роль. В эстонском языке есть даже такой каламбур «война дронов».
- Смешно, конечно, но, тем не менее, мы видим результаты на поле боя: это и корабли, и подбитые танки, а недавно ударный дрон уничтожил хваленую российскую систему ПВО С-400.
К.С. - Да, в первую очередь должна быть картина в реальном времени, где противник находится, какие движение. Я помню некоторые статьи в западной прессе. В этих статьях украинские патриоты рассказывают, как покупают информацию с коммерческих спутников в реальном времени. И тогда надо сразу действовать, потому что информация, которая была пять минут назад, уже не актуальна.
- Да, сейчас все происходит в режиме реального времени, мы видим это все с видеокамер, со спутников. Вот, кстати, наш собеседник из Украины, он адепт так называемого «москитного флота». Андрей, скажите, пожалуйста, вот то, что мы видим сейчас на поле боя - это уже зачатки этого, и что-то подобное можно было бы применить в Балтийском море в случае российской агрессии в отношении стран НАТО?
А.Р. - «Москитный флот» - это стратегический концепт, который мы избрали на первом этапе развития «ВМС-2035».
- Давайте два слова для зрителей, что такой москитный флот?
А.Р. - Это небольшие катера, которые отличаются высокой скоростью, маневренностью. Их достаточно просто где-то базировать, но при этом они несут всю номенклатуру морского оружия: и ракеты, и торпеды, и артиллерию, и выполняют все задачи.
- Малыми силами уничтожать крупные цели, правильно?
А.Р. - Да, но они работают в ближней морской зоне. До 200 миль от побережья. Основная причина - это деньги. Потому что крылатая ракета, которая стоит на корвете, она обходится государству в 6 раз больше, чем если ты ее поставишь на ракетный катер. Судостроение - это вообще превращение тонн металла, которое стоит три тысячи долларов, в водоизмещение корабля, который стоит 150 000 долларов. Вот это основной момент.
Потом, когда мы закрываем ближнюю морскую зону в 100 морских миль, мы идем уже дальше и говорим о корветах. Но если катера стоят десятки миллионов долларов, то корветы - это уже сотни миллионов долларов. И мы знаем, что новый корабль – это только 30 процентов его стоимости. 70 процентов его стоимости - это его содержание в жизненном цикле эксплуатации, плюс базы. Базировать корветы или фрегаты - это совсем другая история, чем базировать патрульный катер.
У нас тоже есть сторонники классического флота, но дело в том, что Украине сейчас просто негде ставить большие корабли. У нас настолько стесненные вот эти вот географические характеристики, что корветы будут уничтожены в портах базирования.
- После деоккупации Крыма будет где поставить.
А.Р. - Да, но Крым надо освободить, это очень серьезная задача. Но я хочу сказать, что используем много общего с балтийским флотом. Три «би» так называемых, это Баренцево, Балтийское и Черное море. Во всех этих местах россияне пытаются создать бастионы морской силы. На Баренцевом море это Кольский полуостров, у вас это Калининградская область, в Черном море - это Крым, и, в принципе, набор сил везде одинаковый.
Балтийское море для них важно, потому что через него они транспортируют нефть. Эти порты Приморск и Петербург - это самые большие порты Балтийского моря. А датские проливы входят в пятерку самых оживленных проливов по перевалке нефти и поэтому надо держать их открытыми. Но в Балтийском море у россиян очень слабое соотношение сил к силам НАТО, поэтому они пытаются держать вот эти пути открытыми. Потому что если их перекрыть, а перекрыть их очень просто, если посмотреть на карту... Самое узкое место, это как раз между Эстонией и Финляндией. Для России это будут очень серьезные потери, и у Эстонии очень удобное положение географически.
Но я могу сказать, что мы благодарны нашим эстонским, литовским и латвийским партнерам. У вас очень сильная практика использования морских мин, в том числе и в вопросе использования морских дронов, у вас очень хорошая школа в вопросе противодействия подводным силам и средствам.
Очень много наших специалистов учились и подготовились в трех Балтийских странах. А для нас это очень большой вызов, в плане морских мин, сейчас их стало очень много.
Черное море, оно для России воспринимается такой более агрессивной площадкой для проецирования силы против НАТО в Средиземном море и Атлантике, потому что 6-й флот США - он базировался в основном в Средиземном море. Конвенционные ударные группы там были. Черноморский флот у России был в приоритете на переоснащение, они авиацию подтянули. Авиация противника нам сейчас очень много доставляет бед, потому что эти ракеты в очень большом количестве.
- Калев, скажите, пожалуйста, изменилась ли концепция обороны стран Балтии в связи с событиями в Украине? Ведь мы помним, как в прошлом году премьер-министр Кая Каллас раскритиковала существующую концепцию НАТО для обороны стран Балтии.
К.С. - Это было ее мнение. Бороться за первые метры или позволять противнику оккупировать Балтийские страны и потом их уже освобождать. Дискуссия шла вокруг этого вопроса. Сейчас эта ситуация стала яснее, особенно после встречи в верхах в Вильнюсе, где старая концепция была откинута и была принята концепция обороны с первого сантиметра. Что касается концепции обороны в морском пространстве, мы - все-таки страна НАТО, и в этом смысле мы говорим о коллективной обороне на море.
Силы Эстонии, Латвии или Литвы очень лимитированы в этом плане, вы сами это прекрасно знаете. У нас есть 3-4 судна для минирования, для разминирования, и это, в общем-то, все. Действия НАТО в Балтийском море будут опираться на флоты крупных государств, а также новых членов, особенно Швеции, у которой флот более серьезный. Но и также Германии, Великобритании, США и так далее.
- Андрей, как вы видите развитие войны дронов в дальнейшем, как будет развиваться ситуация, по вашему мнению?
А.Р. - Я думаю, что дроны будут использоваться для уничтожения целей неподвижных, это мосты, причалы. Но, как показывает практика, чтобы подорвать мост, нужна тонна взрывчатки, это очень серьезное инженерное сооружение.
- То есть на дронах теперь будут усиливать боевую часть?
А.Р. - Да, дроны, которые используют для борьбы с гидротехническими сооружениями, будут более мощные. Серьезно уделят внимание радиоэлектронной борьбе, потому что противник подавляет каналы связи. Возможно, будут новые тактики. Возможно, дроны начнут действовать из засады, атаковать при обнаружении цели. Потому что, чтобы дрону пройти расстояние хотя бы от Одессы до Севастополя, ему нужно 8-10 часов.
- То есть, дроны будут более смертоносными, их будет больше?
А.Р. - Да. И еще буквально момент, они идеальны для борьбы с минами и для обеспечения разведки. В пределах небольших дистанций они выполняют все задачи, которые выполняют корабли. Я думаю, что для этого мы будем их развивать очень сильно. Они станут основными средствами для получения информации и борьбы с минами на воде.
- Калев, немного провокационный вопрос к вам как к представителю страны НАТО. Насколько реалистичной вам видится ситуация, что Украина станет 33-м членом НАТО на следующем саммите?
К.С. - Это будет зависеть от ситуации перед саммитом. Но это, я думаю, понятно и президенту Зеленскому и народу Украины, что пока война идет на территории Украины и Россия оккупирует довольно много территории, то этот вопрос более теоретический, чем практический. Потому что тогда бы и НАТО автоматически встал в состояние войны с Россией, а этого, я думаю, союзники не готовы допустить.
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