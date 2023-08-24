В студии Postimees эксперты по безопасности: война в Украине стала войной дронов?

Российская армия наносит непоправимый ущерб украинской военной и гражданской инфраструктуре, используя иранские дроны «Шахед», а также беспилотники собственного производства, такие, как «Ланцет», «Орлан-10» и многие другие. Но и Украина наносит все более смелые и ощутимые удары при помощи своих беспилотников. Удары по Керченскому мосту и кораблям Черноморского флота РФ стали уже почти что обыденностью.

С еженедельной регулярностью украинские беспилотники долетают до элитного района российской столицы «Москва-сити», а 19 августа украинскими ударными дронами был атакован военный аэродром «Сольцы-2», где были уничтожены 2 стратегических бомбардировщика ТУ-22М3, способных нести на борту ядерное вооружение.

Очевидно, что война дронов набирает смертоносные обороты, но куда приведет эта история? За ареной боевых действий в Украине наблюдают штабы всех армий мира. Своими оценками и прогнозами в студии поделится глава комиссии Рийгикогу по гособороне Калев Стойческу («Ээсти 200»), а по скайпу на связи со студией из Украины будет военный эксперт Андрей Рыженко.