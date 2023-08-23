Анатолий Иванов избежал обвинения по делу об отмывании денег в Danske Bank

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Обвинение Иванову было предъявлено в декабре 2018 года по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к взяточничеству в частном секторе. «Поскольку собранные в ходе досудебного производства доказательства не подтвердили вину Иванова, уголовное производство пришлось прекратить в связи с отсутствием состава преступления», - пояснил представитель прокуратуры.

В апреле Государственная прокуратура предъявила обвинение шести лицам в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank. Согласно обвинительному заключению, Юрий Кидяев, Эрик Лидметс, Евгений Агневщиков, Михаил Мурников, Марко Тедер и Наталья Комарова в период с 2007 по 2015 год совместно совершили в эстонском филиале Danske Bank отмывание денег в особо крупном размере - умышленно скрыли реальных владельцев денежных средств предположительно преступного происхождения, переведенных на банковские счета Danske в Эстонии, а также происхождение и характер денежных средств предположительно преступного происхождения, напомнил представитель прокуратуры.

Согласно информации, полученной в ходе досудебного производства, обвиняемые оказали услуги по отмыванию денег на сумму не менее 1 611 963 711 долларов США и 6 074 878 евро.