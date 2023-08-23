Бюро недвижимости: стоимость квадратного метра нового жилья в столице превыcит 4000 евро

Яанус Лаугус отметил, что в настоящее время рынок определяют покупатели, а продавцы проявляют гибкость.

«Точные статистические данные станут доступны только в будущем, но цены на квартиры вторичного рынка, похоже, уже почти достигли, или даже достигли дна. Цена в настоящее время является наиболее важным фактором, и квартиры в домах, построенных менее десяти лет назад, с ценовым диапазоном 3000-4000 евро за квадратный метр, быстро находят покупателя. В этом ценовом диапазоне часто бывает, что в покупке одного объекта заинтересовано несколько человек, и они перебивают предложения друг друга», - сказал Лаугус.

«Часть недвижимости, предлагаемой сейчас на рынке, вызывает очень незначительный интерес. Более четко определились самые популярные и менее привлекательные улицы и дома в разных районах. Поскольку предложений много, хороший маркетинг стал важнее, чем раньше, чтобы как-то выделиться», - добавил Лаугус.

«Падения цен на новостройки практически не произошло. Покупателей очень интересуют новостройки в Таллинне и его окрестностях по цене ниже 4000 евро за квадратный метр. Застройщики решили подождать, пока инфляция сделает свое дело и рынок подтянется, поэтому сильного падения цен в этом сегменте, вероятно, не последует. Скорее наоборот, в будущем уровень цен в таллиннских новостройках будет выше 4000 евро за квадратный метр», - сказал Лаугус.

«Будущее направление движения рынка недвижимости зависит от процентных ставок по кредитам. Существует прямая зависимость между стоимостью кредитов и активностью рынка недвижимости. Сейчас кредиты стоят дороже, чем все последние годы, что делает их менее доступными. Однако, по прогнозам банков, значительного роста процентных ставок больше не предвидится, и, если цена кредита начнет падать, интерес к покупке возрастет, и тогда рынок развернётся в другую сторону. Люди покупают жилье с расчетом на 20-30 лет, в течение этого времени процентные ставки то растут, то падают, но, по сравнению со средними историческими показателями, цены на недвижимость только растут», - прокомментировал Лаугус.