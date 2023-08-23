Водитель кроссового мотоцикла потерял управление и разбился насмерть

Сообщение о серьезном ДТП в деревне Педаямяэ в волости Отепяэ поступило в Центр тревоги сегодня в 18.45.

По словам главы отделения полиции Юго-Восточной Эстонии Тайсто Паю, трагический случай произошел на гравийной дороге. «По предварительной информации, мужчина ехал на мотоцикле по гравийной дороге рядом с канавой. По неизвестным причинам он потерял управление и съехал в канаву. В результате падения водитель получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия», - сообщает Паю.

«В ходе производства мы выясним, как произошла авария и что привело к тому, что мужчина потерял контроль над транспортным средством. Каждый мотоциклист обязан иметь надлежащую защитную экипировку. Ни один элемент защитного снаряжения не может обеспечить полную защиту от травм, но он может уменьшить травмы, полученные при падении», - добавил Паю.