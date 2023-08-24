Михаил Подоляк: после гибели Пригожина Россию ожидает множество смертей

«Если авиакатастрофа произошла, то она безусловно подтверждает, что начался новый этап во внутренней политике России. Начинается «смутное время» с многочисленными смертями. Причин катастрофы с Пригожиным - и последующих ужесточений - несколько», - передает «Медуза» слова Подоляка.

По словам главы офиса Зеленского, судьба Пригожина была решена в тот момент, когда он принял решение остановиться на подступах к Москве в июне этого года.

«Во-первых, июньский мятеж слишком сильно напугал Путина. Во-вторых, мятеж полностью обнулил репутацию Путина и силовиков, которые якобы все держали под тотальным контролем. В-третьих, в тот момент, когда Пригожин остановился в 200 километрах от Москвы, а после неожиданно повернул назад, он добровольно и старательно подписал себе смертный приговор», - сказал украинский чиновник.

«Путин не прощает никому липкие ощущение собственного страха. Это невозможно. Столь демонстративное устранение [Пригожина] - прямой сигнал элитам, что жестокие убийства «своих» в России начинаются. По причине масштабной нервозности, недоверия, подозрительности, которая захватила Путина».

Подоляк считает, что, предполагаемая, смерть Пригожина - это также «прямой сигнал западным элитам» о том, что Путин «умеет сильно бояться».

«Но он не прощает «потерю лица», оскорбления поддержкой Украины, ордер Международного уголовного суда и так далее. И потому неправильно законченная война, компромиссные варианты, очередные минские соглашения - большая проблема. С чрезвычайными последствиями. Путин будет мстить. Гибридно. Наконец, это сигнал российской армии, что никаких «героев» реально там нет и что любая нелояльность будет караться смертью, и что возможны только «потешные герои». Главная задача армии - убивать, умирать и не пугать Путина», - считает Подоляк.

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, сообщили в МЧС России. Среди пассажиров самолета был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Представители ЧВК «Вагнер» подтверждают гибель Пригожина и командира Дмитрия Уткина. Об этом пишет пропагандист Владимир Рогов, который, по его словам лично общался с вагнеровцами. Связанный с «Вагнером» канал Grey Zone также признал смерть Евгения Пригожина. Подтвердила гибель главаря наемников и Росгвардия.