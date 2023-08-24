Время коммента ⟩ Мистика августа: история выходит на работу, когда мы отдыхаем

Тут я снова вынужден привести собственное воспоминание. В августе 1998 года, хотя и чуть раньше, чем на текущей неделе, правительство России объявило технический дефолт. 14 августа президент Ельцин клялся, что девальвации не будет, а через три дня доллар вместо 6,5 рублей скакнул до 9. По крайней мере, так было в Петербурге, где я жил в это время. Обеспеченные люди метались по городу, скупая автомобили и мебель, кто был беднее – рыскали в поисках дешевой валюты, а я и другие мои нищие друзья наблюдали за этим. Один мой товарищ позвонил и сказал: «Левченко, бутылка подсолнечного масла стоит 40 рублей, водяра пока по 18. Я считаю, мы должны нажраться, не раздумывая».

Тогда «кризис-98» застал многих в отпусках, на курортах и в других поездках. Несколько лет спустя мне все еще доводилось видеть судорогу, пробегающую по лицу человека в ответ на вопрос, где он или она будет отдыхать в августе. Судорога как бы говорила: «Я лучше поработаю». Август действительно сделал много, чтобы заслужить в народе дурную славу. Даже если в этом месяце происходили такие эпохальные и, разумеется, положительные сдвиги, как в истории Эстонии конца 1980-х и начала 1990-х. Многих, кто остался в стране после 1991 года и даже сейчас живет здесь, эти перемены испугали надолго, если не навсегда.

30-летие Балтийской цепи на границе Латвии и Эстонии в Вильяндимаа, 2019. Фото: Gerthrud Grents/Sakala