Евгений Пригожин – кем был «повар Путина» и шеф ЧВК «Вагнер»

Первые свидетельства деятельности ЧВК «Вагнер» были зафиксированы украинскими спецслужбами в мае 2014 года в Донбассе. Наемники воевали на стороне пророссийских сепаратистов и действовавших под их прикрытием частей Минобороны РФ. В 2015 году о деятельности первой в России ЧВК - тогда еще под именем «группы Вагнера» - написало издание «Фонтанка». Как тогда, так и сегодня ЧВК «Вагнер» это неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Наемничество в РФ до сих пор под запретом. Тем не менее с 2015 года ЧВК «Вагнер» начала «работать» в Сирии, а с осени 2017 года Пригожин стал расширить зоны деятельности своей частной армии на Африку. В общей сложности, в настоящее время западные спецслужбы фиксируют активность наемников Пригожина не менее, чем в десяти африканских странах.

Взлет ЧВК «Вагнер»

Долгое время Пригожин отрицал всяческую связь с ЧВК «Вагнер» и даже судился с журналистами, которые утверждали обратное. И это несмотря на то, что с 2018 года именно за причастность к деятельности этой компании Пригожин был внесен в санкционные списки США. Но была и другая причина - в активы Пригожина к тому времени входила известная «фабрика троллей» - контора по рассылке фейковых или пропагандистских сообщений в социальных сетях.