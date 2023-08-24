В ЕС сомневаются в шансах освободить всю территорию Украины

«Остается под вопросом, можно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами», - заявил председатель комитета ЕС по военным делам (EUMC) генерал Роберт Бригер в интервью газете Die Welt, опубликованном в четверг, 24 августа.

По оценке австрийского военного эксперта, контрнаступление Украины, ведущееся с июня, пока не принесло существенных результатов. «Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны, - добавил Бригер. - Количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, невелико. С другой стороны, у России были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии».

Нынешнюю ситуацию глава комитета ЕС по военным делам считает войной на истощение, победителя в которой определить невозможно. «Хотелось бы, чтобы эта война окончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя», - констатирует Роберт Бригер в интервью. По его мнению, Россия способна вести войну в Украине «еще очень продолжительное время», а военные возможности Москвы не сильно пострадали от санкций Запада. «К тому же, Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава», - говорит генерал, указывая, что в этих сферах Москва имеет явное преимущество перед Киевом.