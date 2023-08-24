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Эстонские производители деревянных домов борются за выживание

rus.postimees.ee
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Сборка модульного дома. Иллюстративный снимок.
Сборка модульного дома. Иллюстративный снимок. Фото: Marko Saarm

За последний год руководителям эстонских компаний, производящих деревянные дома, пришлось не единожды принимать трудные решения – увольнять сотрудников, сокращать им заработную плату и даже останавливать заводы. Предприятия сектора борются за выживание, надеясь, что рынок в ближайшие месяцы вновь начнет набирать обороты, пишут «Деловые ведомости».

«Удивительно, как конец всего этого ужаса откладывается на осень. Я уж думала, что в августе наконец полегчает, но нет», — отмечает Стина Эйги, глава компании Profab Houses, производящей модульные деревянные дома.

Серьезную озабоченность у руководителей эстонских предприятий вызывает нынешняя ситуация на рынках Скандинавии, которые переживают болезненное падение.

Северные страны – главные покупатели продукции местных производителей деревянных домов, поясняет Рауль Кинкс, глава компании Simpes Grupp, в которую входят компании с большим опытом работы, такие как Astel Est и Rakvere Metsamajand.

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