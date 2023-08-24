Реформисты предложили лишить российских дипломатов права бесплатного проезда в общественном транспорте

«Весной Таллиннская горуправа предложила Таллиннскому городскому собранию в качестве жеста доброй воли предоставить право бесплатного проезда в общественном транспорте дипломатам, резидирующим в столице. По каким-то причинам они не захотели исключить российских и белорусских дипломатов из числа получателей этой льготы. Мы хотели бы исправить эту ошибку», - заявил заместитель председателя фракции Партии реформ в Таллиннском городском собрании Каупо Нылвак.