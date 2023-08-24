Сегодня утром перед резиденцией президента Эстонии в знак солидарности и дружбы с Украиной, которая празднует 24 августа День независимости, был поднят украинский флаг.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Кадриорге в честь Дня независимости Украины торжественно подняли желто-голубой флаг
С приветственной речью выступил президент Алар Карис. Участие приняли представители украинской общины Эстонии и украинские дипломаты.
24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики принял постановление и Акт о провозглашении независимости Украины.
Сегодня в 19:00 на площади Вабадузе в Таллинне состоится бесплатный концерт «Украина благодарит!» В концерте примут участие многие известные исполнители, в том числе Стефан, Элина Нечаева, Эстонский национальный мужской хор и Свята Ватра, а также Руслана, которая в свое время принесла Украине первую победу на Евровидении.
В рамках концерта также будет проводиться сбор пожертвований на реализацию проектов, обеспечивающих безопасность детей, живущих в Украине вблизи линии фронта, а именно построить бомбоубежища для школ на востоке Украины.
По словам украинского посла Максима Кононенко, Эстония и другие страны, поддержавшие Украину, играют чрезвычайно важную роль в способности страны противостоять российской агрессии и сохранить свою независимость.
«Приглашаю всех присоединиться к нам на концерте, который состоится в Таллинне на площади Вабадузе, и в этом символическом месте мы можем вместе отпраздновать День независимости Украины. От имени украинского государства и наших граждан выражаю глубочайшую благодарность Эстонии за понимание, международную поддержку, военную помощь, гуманитарную помощь и предоставление убежища украинцам, которые смогли обрести здесь безопасность. В сердцах украинцев это проявление человечности останется навсегда», – сказал Максим Кононенко.
«Цель концерта "Украина благодарит!" – выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, и вместе отметить День восстановления независимости страны. Этим благодарственным мероприятием мы хотим продемонстрировать и поддержать связь и доверие, сложившиеся между эстонской и украинской общинами», – сказал организатор концерта Руслан Трочинский.