Анвар Самост: авторитет Эстонии сильно пострадал

«Вопрос не в личной репутации премьер-министра или в ее дальнейшей жизни, а в репутации эстонского государства и авторитете страны. В Эстонии премьер-министр играет очень важную роль, и Кая Каллас справлялась с этим лучше, чем любой другой премьер-министр. Она была выдающимся докладчиком по теме политики безопасности на международной арене на протяжении всей войны в Украине. На самом деле понятно, что после выяснения таких обстоятельств все доверие подорвано», - заявил Самост.

По словам Самоста, этот случай является горем для Эстонского государства, горем для института премьер-министра, а также горем для правительства. «Эта информация уже вчера вечером попала в международные СМИ и сегодня продолжает распространяться, и нет смысла полагать, что она каким-то образом пройдет незамеченной. Национальное телерадиовещание занималось этой историей с прошлой недели, и у премьер-министра было достаточно времени, чтобы найти какое-то теоретическое решение, которое сгладило бы ситуацию. Но этого не произошло, и вчерашний короткий комментарий и интервью "Актуальной камере" сделали процесс в некотором смысле необратимым и даже усугубили», - сказал Самост.

«Здесь однозначный вопрос, сможет ли премьер-министр продолжать свою деятельность», - отметил он.

«Есть вопрос. Доверие к Эстонии сильно пострадало, и в значительной степени подорвана способность Эстонии представлять интересы своей внешней политики и политики безопасности», - сказал Самост.