TOП 3 ⟩ Посмотрите, сколько стоят и как выглядят самые дорогие дома в Швеции, выставленные на продажу

III место

Вилла ХХ века в Лонгедраге – 42,5 млн шведских крон, или 3,57 млн евро.

Третье место среди самых дорогих объектов недвижимости Швеции занимает усадьба в Лонгедраге, к юго-западу от Гетеборга, построенная в начале ХХ века. На недвижимость ценой в 42,5 миллиона шведских крон уже сделана скидка, до недавнего времени за нее просили 48,5 миллиона или 4,08 миллиона евро.

Маклер описывает недвижимость как «место с безграничными возможностями для создания дома своей мечты». В доме площадью 528 м2 двенадцать комнат. С участка открывается прекрасный вид на море, а также имеется бассейн.

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

II место

Новый дом на острове Лидингё – 65 млн шведских крон, или 5,47 млн евро.

Второе место принадлежит новостройке на находящемся в черте Сстокгольма острове Лидингё. Маклер описывает его как идеальное место для круглогодичного проживания, подходящее для одной-двух семей.

В доме площадью 430 м2 восемь комнат, три террасы и открытый бассейн. Из окон открываются виды на море.

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

I место

Двенадцатикомнатная вилла на озере в Юрсхольме – 175 млн шведских крон, или 14,72 млн евро.

Разница в цене между занявшими первое и второе места в нашем рейтинге составляет более ста миллионов шведских крон! По данным Hemnet, крупнейшего портала недвижимости Швеции, вилла, расположенная в шикарном районе на окраине Стокгольма, на данный момент является самым дорогим домом, выставленным на продажу.

В одноэтажном доме постройки 1964 года и площадью 340 м2 двенадцать комнат. В то время как шведский рынок недвижимости переживает серьезное снижение цен, цена этого объекта недавно была увеличена на 15 миллионов шведских крон, или на 1,26 миллиона евро!