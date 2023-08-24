Сегодня сбылась мечта десятилетнего Лаури. Он выбрал новенький велосипед в одном из магазинов Тарту и сразу начал кататься на нем в родном городке Ляхте. Необычно в этой истории то, что он купил велосипед на самостоятельно заработанные деньги. Мальчик накопил нужную сумму, продавая лисички, которые он собрал этим летом.
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Десятилетний мальчик купил велосипед за выручку от грибов, которые собрал сам
«Пойти в веломагазин, выбрать велосипед и экипировку и заплатить за все самостоятельно заработанными деньгами – это было потрясающее чувство и для матери, и для ребенка», - говорит мать Лаури Ангела Таммель. - Я считаю, что ребенок должен знать, как зарабатывать деньги, когда цели поставлены».