Десятилетний мальчик купил велосипед за выручку от грибов, которые собрал сам

Сегодня сбылась мечта десятилетнего Лаури. Он выбрал новенький велосипед в одном из магазинов Тарту и сразу начал кататься на нем в родном городке Ляхте. Необычно в этой истории то, что он купил велосипед на самостоятельно заработанные деньги. Мальчик накопил нужную сумму, продавая лисички, которые он собрал этим летом.