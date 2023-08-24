Цена на электроэнергию в Эстонии остается самой высокой в Европе

Помимо Эстонии, электроэнергия сегодня также стоит 151,35 евро в Финляндии.

Самая высокая биржевая цена на электроэнергию составляет 258,55 евро за мегаватт-час в четверг вечером с 20 до 21 часа, а самая низкая – 79,99 евро за мегаватт-час в 3-4 часа утра.

Однако в Латвии и Литве электроэнергия в четверг на 2,5% дешевле, чем в Эстонии, и составляет 147,56 евро за МВт-ч.

В начале недели эксперты рынка электроэнергетики сообщили Postimees, что росту цен на электроэнергию в Эстонии способствовала ветреная погода в Финляндии, а также ремонтные работы на электростанциях и кабелях электропередачи.

Вчера финская атомная компания Teollisuuden Voima (TVO) объявила о том, что перезапуск неработающей АЭС Olkiluoto 2 будет перенесен с 28 августа на 4 сентября.