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Цена на электроэнергию в Эстонии остается самой высокой в Европе

Карл-Роберт Пухм
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Электрический щит. Иллюстративное фото
Электрический щит. Иллюстративное фото Фото: Ieva Leiniša/LETA

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool достигла в четверг 151,35 евро за мегаватт-час, что является самой высокой ценой в системе Nord Pool за день.

Помимо Эстонии, электроэнергия сегодня также стоит 151,35 евро в Финляндии.

Самая высокая биржевая цена на электроэнергию составляет 258,55 евро за мегаватт-час в четверг вечером с 20 до 21 часа, а самая низкая – 79,99 евро за мегаватт-час в 3-4 часа утра.

Однако в Латвии и Литве электроэнергия в четверг на 2,5% дешевле, чем в Эстонии, и составляет 147,56 евро за МВт-ч.

В начале недели эксперты рынка электроэнергетики сообщили Postimees, что росту цен на электроэнергию в Эстонии способствовала ветреная погода в Финляндии, а также ремонтные работы на электростанциях и кабелях электропередачи.

Вчера финская атомная компания Teollisuuden Voima (TVO) объявила о том, что перезапуск неработающей АЭС Olkiluoto 2 будет перенесен с 28 августа на 4 сентября.

Средняя цена в июле в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 79,56 евро за мегаватт-час (МВт-ч), что на 65,9% дешевле, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 233,21 евро за МВт-ч. По сравнению с июнем цена снизилась на 13,6%.

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