Reuters: за последний год в РФ поставили западных запчастей для самолетов на 1,2 млрд долларов

Несмотря на западные санкции, с мая 2022 года по конец июня 2023 года в Россию было поставлено авиационных запчастей западного производства не менее чем на 1,2 млрд долларов США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни.

Диапазон продукции, которую получили российские авиакомпании для имеющихся в их парках лайнеров Airbus и Boeing, - от предметов первой необходимости, нужных для поддержания самолета в летном состоянии, таких как шасси, клапаны давления в кабине и дисплеи для кабины, до более обыденных товаров, таких как кофеварки, телефонные трубки для стюардесс и сидения для унитазов, говорится в публикации.

Таможенные документы свидетельствуют, что запчасти попадали в Россию через посредников в Таджикистане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае и Кыргызстане. Ни одна из этих стран не поддержала санкции Запада в отношении России.

Сотрудничество с малыми компаниями

В то же время российские авиакомпании, до войны получавшие техническую поддержку от крупных международных компаний, стали сотрудничать с малыми фирмами, обратили внимание журналисты. Так, в апреле 2022 года авиакомпания S7 начала закупать запчасти у молдавской компании Air Rock Solutions. Последняя за 14 месяцев поставила российскому клиенту товаров на 1,23 млн долларов.