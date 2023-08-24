Reuters: за последний год в РФ поставили западных запчастей для самолетов на 1,2 млрд долларов

С мая 2022 года по конец июня 2023 года в Россию было поставлено авиазапчастей не менее чем на 1,2 млрд долларов, выяснили журналисты.
Несмотря на западные санкции, с мая 2022 года по конец июня 2023 года в Россию было поставлено авиационных запчастей западного производства не менее чем на 1,2 млрд долларов США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни.
Диапазон продукции, которую получили российские авиакомпании для имеющихся в их парках лайнеров Airbus и Boeing, - от предметов первой необходимости, нужных для поддержания самолета в летном состоянии, таких как шасси, клапаны давления в кабине и дисплеи для кабины, до более обыденных товаров, таких как кофеварки, телефонные трубки для стюардесс и сидения для унитазов, говорится в публикации.
Таможенные документы свидетельствуют, что запчасти попадали в Россию через посредников в Таджикистане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае и Кыргызстане. Ни одна из этих стран не поддержала санкции Запада в отношении России.
Сотрудничество с малыми компаниями
В то же время российские авиакомпании, до войны получавшие техническую поддержку от крупных международных компаний, стали сотрудничать с малыми фирмами, обратили внимание журналисты. Так, в апреле 2022 года авиакомпания S7 начала закупать запчасти у молдавской компании Air Rock Solutions. Последняя за 14 месяцев поставила российскому клиенту товаров на 1,23 млн долларов.
При этом сумма в 1,2 млрд долларов не отражает общую стоимость импорта авиазапчастей за период, рассмотренный агентством Reuters, поскольку в нее включены только товары, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их сервисных подразделений, но не запчасти для самолетов, поставляемые другим компаниям в РФ, указывают журналисты.
Комментарий западного производителя Northrop Grumman
Замглавы авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов отказался отвечать на запрос Reuters, как эта фирма производит запчасти для своих лайнеров. Авиакомпании S7 и «Аэрофлот» запрос проигнорировали.
В свою очередь в американской компании - производителе авиазапчастей Northrop Grumman заверили редакцию в том, что, проанализировав предоставленный ею список товаров, которые были поставлены в Россию, там не сумели выявить ни продаж, ни услуг ремонта, которые были бы оказаны российским фирмам.
Между тем в администрации США подчеркнули, что применяемый ими и союзниками Штатов контроль за экспортом уже сильно ударил по российскому авиационному сектору. В свою очередь не названный в статье по имени официальный представитель Евросоюза заявил, что ЕС тесно координирует свои действия со странами, которые ввели аналогичные ограничения на торговлю, чтобы не допустить обхода санкций Россией.