КаПо: команда Навального наглядно показала, как компании обходят санкции

«КаПо очень серьезно относится к нарушению международных санкций, а также к информации и расследованию возможных преступлений», - напоминает представительница Полиции безопасности Марта Туул.

В КаПо видели расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о яхте президента России Владимира Путина Graceful, вышедшее на этой неделе. В нем фигурируют как минимум две эстонские фирмы – BreezeMarine и Distinto Grupp.

«Расследование, проведенное командой Навального, несомненно, приводит хороший пример того, как можно обойти санкции с помощью схем и как остро необходимы [России] западные услуги и товары», - отмечает Туул.