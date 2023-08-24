В КаПо прокомментировали расследование ФБК, в котором утверждается, что эстонская компания приняла участие в ремонте яхты Путина, пишет dv.ee.
КаПо: команда Навального наглядно показала, как компании обходят санкции
«КаПо очень серьезно относится к нарушению международных санкций, а также к информации и расследованию возможных преступлений», - напоминает представительница Полиции безопасности Марта Туул.
В КаПо видели расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о яхте президента России Владимира Путина Graceful, вышедшее на этой неделе. В нем фигурируют как минимум две эстонские фирмы – BreezeMarine и Distinto Grupp.
«Расследование, проведенное командой Навального, несомненно, приводит хороший пример того, как можно обойти санкции с помощью схем и как остро необходимы [России] западные услуги и товары», - отмечает Туул.
Читайте подробнее на dv.ee.