Дизайнер: как обустроить студенческую квартиру или съемную студию

Спрячьте повседневные вещи

Предметов в студенческой квартире должно быть как можно меньше: это также касается одежды и обуви. Все, что есть, должно быть спрятано в шкафу, комоде или в месте для хранения под кроватью. Чем больше полки и другие открытые поверхности завалены вещами, а вешалки загружены одеждой, тем меньше кажется помещение, не говоря уже об общем создающемся впечатлении неопрятности.

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Создайте уют с помощью текстиля и зелени

Трудно создать чувство дома в месте, которое ощущается чужим. Чтобы изменить ситуацию, ставку можно сделать на текстиль и цветы в горшках, которые продаются в самых разных ценовых диапазонах. Текстиль может быть универсальным, чтобы при необходимости его можно было забрать при переезде. Воздушные пропускающие свет тюлевые занавески и плотные затемняющие боковые шторы уместны практически везде. Кроме того, создать уют помогут декоративные подушки и одеяла. Растения для студенческой квартиры лучше выбирать неприхотливые и не занимающие лишнее место. Растения не должны быть большими: создать домашний уют помогут даже маленькие кактусы и суккуленты.

Вложитесь в освещение

Даже в совсем небольшой комнате одного светильника недостаточно, лучше пусть их будет три-четыре: например, общее освещение на потолке, точечные светильники в кухонном уголке и на рабочем месте, торшер с уютным светом в уголке для отдыха. Освещение расширяет пространство и создает настроение. Не обязательно покупать новые светильники, освещение вполне можно установить самостоятельно, сэкономив средства.

Создавайте приватные уголки