Дизайнер: как обустроить студенческую квартиру или съемную студию

Обстановка небольшой студенческой квартиры или сдающейся в аренду студии – это во многих отношениях вызов, поскольку обычно не хватает места, денег и разрешения владельца, чтобы что-то переделать. Руководитель проектов по дизайну интерьеров K-rauta Dekostudio Эгле Вескимяэ, делится советами, как обставить уютное жилье, сэкономив при этом деньги и место.
В зависимости от использованных при оформлении интерьера приемов одна и та же комната может казаться меньше или больше.
Используйте расширяющие пространство приемы
Как правило, помещение «расширяют» светлые и нейтральные тона на стенах и потолке, светильники разного назначения и расположения, а также зеркала. Цвета теплых оттенков компенсируют недостаточное дневное освещение. Кроме того, например, низкое пространство может стать визуально выше либо с помощью обоев с вертикальной полосой, либо в результате использования более широкого пустого пространства на границе стены и потолка. В целом комната будет казаться больше, даже если вы просто используете большой ковер и мебель меньшего размера.
Не переусердствуйте с мебелью
Самый верный способ сделать маленькую комнату еще меньше, теснее и темнее – загромоздить ее вещами. Чем меньше вещей, тем лучше. Непременно стоит свести к минимуму безделушки, но то же самое касается и мебели. Мебель может быть легкой, универсальной (впоследствии легко перемещаемой) и многофункциональной. Кровать и диван, письменный и обеденный столы, громоздкий комод, шкаф и кухонная мебель одновременно в маленьком помещении не поместятся. К сожалению, ограниченное пространство требует выбора, и чем умнее получится использовать предметы в разных целях, тем экономнее выйдет обстановка. Практичными предметами являются, например, раскладные диваны с местом для хранения вещей, раскладные столы и стулья, квадратные полки, которые одновременно могут служить столиком для телевизора, книжной полкой и подставкой для цветочных горшков.
Спрячьте повседневные вещи
Предметов в студенческой квартире должно быть как можно меньше: это также касается одежды и обуви. Все, что есть, должно быть спрятано в шкафу, комоде или в месте для хранения под кроватью. Чем больше полки и другие открытые поверхности завалены вещами, а вешалки загружены одеждой, тем меньше кажется помещение, не говоря уже об общем создающемся впечатлении неопрятности.
Создайте уют с помощью текстиля и зелени
Трудно создать чувство дома в месте, которое ощущается чужим. Чтобы изменить ситуацию, ставку можно сделать на текстиль и цветы в горшках, которые продаются в самых разных ценовых диапазонах. Текстиль может быть универсальным, чтобы при необходимости его можно было забрать при переезде. Воздушные пропускающие свет тюлевые занавески и плотные затемняющие боковые шторы уместны практически везде. Кроме того, создать уют помогут декоративные подушки и одеяла. Растения для студенческой квартиры лучше выбирать неприхотливые и не занимающие лишнее место. Растения не должны быть большими: создать домашний уют помогут даже маленькие кактусы и суккуленты.
Вложитесь в освещение
Даже в совсем небольшой комнате одного светильника недостаточно, лучше пусть их будет три-четыре: например, общее освещение на потолке, точечные светильники в кухонном уголке и на рабочем месте, торшер с уютным светом в уголке для отдыха. Освещение расширяет пространство и создает настроение. Не обязательно покупать новые светильники, освещение вполне можно установить самостоятельно, сэкономив средства.
Создавайте приватные уголки
Если студенческую квартиру приходится делить с другим человеком, то пространство можно разделить на общую зону и отдельные приватные зоны для обоих. Для этого можно использовать квадратные полки, классические книжные полки, легкую навесную стенку или шторы.