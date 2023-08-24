Eesti Energia прогнозирует к зиме цену на электричество вдвое ниже прошлогодней

Eesti Energia прежде всего отмечает, что в начале этой недели были зафиксированы рекордно высокие цены на электроэнергию в 2023 году, что связано с двумя крупными отключениями электроэнергии в Финляндии. Однако ситуация на рынке обещает быстро стабилизироваться, и на долгосрочном прогнозе краткосрочный скачок цен на этой неделе не скажется.

Поскольку цены на электроэнергию в Европе в значительной степени зависят от цен на газ, цена электричества в осенне-зимний период будут зависеть от того, как Европа отрегулирует поставки газа.

По мнению стратега по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллера, текущая ситуация позволяет предположить, что зимние цены на электроэнергию могут быть примерно наполовину ниже прошлогодних.

Однако он не может гарантировать, что высоких цен совсем не будет. Цены на электроэнергию могут вырасти, если зимой газ резко подорожает из-за высокого спроса, и для удовлетворения пикового спроса придется вводить в эксплуатацию электростанции, работающие на газе, пояснил Миллер.