ВИДЕО ⟩ Президент Алар Карис: Каллас должна объясниться

Комментируя скандал, разразившийся вокруг мужа премьер-министра, Карис сказал, что судить о серьезности обвинений пока не может, однако считает, что Каллас должна объясниться.
Отвечая на вопросы журналистов, президент Алар Карис сказал, что ему грустно говорить на эту тему в День независимости Украины. Он добавил, что общество ждет разъяснений от премьер-министра, и, когда она объяснится, то должна подумать и обсудить со своими советниками, что делать дальше.
Карис также сказал, что не может судить о серьезности обвинений, выдвинутых против премьер-министра, но ожидает, что Каллас выскажется более подробно, чем это было до сих пор.
Журналист спросил президента, согласен ли он с мнениями о том, что скандал нанес ущерб международному авторитету Эстонии. Карис ответил, что такие элементы в скандале присутствуют.
По словам Кариса, мы видим все больше случаев, когда установленные ЕС санкции не действуют, в том числе и в Эстонии. Эти случаи, по его словам, должны быть обнародованы: если мы договорились о санкциях, то должны убедиться в том, что они действительно работают, иначе мы выставляем себя на посмешище.
Вчера ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала сотрудничать с Россией во время войны в Украине.