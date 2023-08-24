ВИДЕО ⟩ Президент Алар Карис: Каллас должна объясниться

Отвечая на вопросы журналистов, президент Алар Карис сказал, что ему грустно говорить на эту тему в День независимости Украины. Он добавил, что общество ждет разъяснений от премьер-министра, и, когда она объяснится, то должна подумать и обсудить со своими советниками, что делать дальше.

Карис также сказал, что не может судить о серьезности обвинений, выдвинутых против премьер-министра, но ожидает, что Каллас выскажется более подробно, чем это было до сих пор.

Журналист спросил президента, согласен ли он с мнениями о том, что скандал нанес ущерб международному авторитету Эстонии. Карис ответил, что такие элементы в скандале присутствуют.

По словам Кариса, мы видим все больше случаев, когда установленные ЕС санкции не действуют, в том числе и в Эстонии. Эти случаи, по его словам, должны быть обнародованы: если мы договорились о санкциях, то должны убедиться в том, что они действительно работают, иначе мы выставляем себя на посмешище.