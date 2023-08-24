Пресс-конференция правительства ⟩ Что нового рассказала Кая Каллас о скандале вокруг бизнеса ее мужа

Кая Каллас посвятила первые минуты правительственной пресс-конференции разразившемуся вокруг ее мужа скандалу. «Я всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Я всегда стараюсь разделять свою работу и семью. По словам мужа, у них есть внутреннее правило, согласно которому в России нельзя даже заправляться топливом», - сказала она.

Кая Каллас рассказала, что обратилась к супругу с этим вопросом, и, по его словам, через месяц компания жены вышла из бизнеса.

Кая Каллас также отметила, что она не располагает подробной информацией о бизнесе мужа. Премьер-министр дала оценку действиям супруга и заявила, что, по ее мнению, компания ее мужа все делала правильно.

Затем Каллас поздравила Украину с Днем независимости, а также отметила, что Эстония будет поддерживать Украину, чтобы она одержала победу. Также Каллас упомянула, что началось обсуждение госбюджета.

Взявший следующим слово министр иностранных дел Маргус Цахкна не стал комментировать скандал вокруг своего партнера по коалиции. «Прежде чем что-то комментировать, я хотел встретиться с премьер-министром Каей Каллас. Кая также изложила всему кабинету министров свою точку зрения на сегодняшнюю историю», - отметил он.

По его словам, Эстония проводит жесткую санкционную политику, и Кая Каллас является одним из лидеров этой политики. Цахкна: «Нет никаких сомнений в том, что мы на правильном пути».