Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») и министр по делам регионов Мадис Каллас (СДПЭ) примут сегодня участие в правительственной пресс-конференции. Пресс-конференция начнется в 12 часов дня и будет транслироваться в прямом эфире с дубляжем на русском языке.
Пресс-конференция правительства ⟩ Что нового расскажет Кая Каллас о скандале вокруг бизнеса своего мужа?
Кая Каллас посвятила первые минуты правительственной пресс-конференции разразившемуся вокруг ее мужа скандалу. «Я всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Я всегда стараюсь разделять свою работу и семью. По словам ее мужа, у них есть внутреннее правило, согласно которому в России нельзя даже заправляться топливом», - сказала она.
Кая Каллас рассказала, что обратилась к мужу с этим вопросом, и, по словам мужа, через месяц компания жены вышла из бизнеса.
Кая Каллас также отметила, что она не располагает подробной информацией о бизнесе мужа. Премьер-министр дала оценку действиям своего мужа и заявила, что, по ее мнению, компания ее мужа все делала правильно.
Затем Каллас поздравила Украину с Днем независимости, а также отметила, что Эстония будет поддерживать Украину, чтобы она одержала победу. Также Каллас упомянула, что началось обсуждение госбюджета.