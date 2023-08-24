Пресс-конференция правительства ⟩ Что нового расскажет Кая Каллас о скандале вокруг бизнеса своего мужа?

Кая Каллас посвятила первые минуты правительственной пресс-конференции разразившемуся вокруг ее мужа скандалу. «Я всегда старалась разделять свою работу и семейную жизнь. Я всегда стараюсь разделять свою работу и семью. По словам ее мужа, у них есть внутреннее правило, согласно которому в России нельзя даже заправляться топливом», - сказала она.

Кая Каллас рассказала, что обратилась к мужу с этим вопросом, и, по словам мужа, через месяц компания жены вышла из бизнеса.

Кая Каллас также отметила, что она не располагает подробной информацией о бизнесе мужа. Премьер-министр дала оценку действиям своего мужа и заявила, что, по ее мнению, компания ее мужа все делала правильно.