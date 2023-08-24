Кризиса не предвидится: Партия реформ не станет созывать экстренное собрание

В среду ERR написал, что компания, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), до сих пор поставляет грузы в Россию. Помимо прочего, премьер-министр предоставляла этой компании кредиты.

«Нет, у нас нет дискуссии, и нам не нужно созывать ничего экстренного», - заявил генеральный секретарь партии Тимо Суслов в свете обнародованной информации, добавив, что никакого кризиса в партии нет.

Член правления партии Айвар Сыэрд подтвердил слова Суслова и добавил, что он в курсе написанного в СМИ, но комментировать этот вопрос не в его компетенции. Также он отметил, что к этому вопросу нужно подходить спокойнее.

Некоторые члены партии либо недоступны, либо не хотят спонтанно комментировать тему скандала.