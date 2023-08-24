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Кризиса не предвидится: Партия реформ не станет созывать экстренное собрание

Брита-Мария Алас
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Eero Vabamägi

Хотя со стороны оппозиции звучат призывы к отставке премьер-министра, правящая партия отвергает заявления о возможном правительственном кризисе.

В среду ERR написал, что компания, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), до сих пор поставляет грузы в Россию. Помимо прочего, премьер-министр предоставляла этой компании кредиты.

«Нет, у нас нет дискуссии, и нам не нужно созывать ничего экстренного», - заявил генеральный секретарь партии Тимо Суслов в свете обнародованной информации, добавив, что никакого кризиса в партии нет.

Член правления партии Айвар Сыэрд подтвердил слова Суслова и добавил, что он в курсе написанного в СМИ, но комментировать этот вопрос не в его компетенции. Также он отметил, что к этому вопросу нужно подходить спокойнее.

Некоторые члены партии либо недоступны, либо не хотят спонтанно комментировать тему скандала. 

Руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс напомнила, что, хотя торговля с Россией из-за санкций значительно сократилась, полное эмбарго не введено: «Экспорт, импорт, доставка, покупка и продажа не подпадающих под санкции товаров в Россию по-прежнему разрешены».

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