Письмо партии ⟩ В июле Каллас дала компании мужа еще один кредит в размере 20 000 евро

Среди прочего Каллас отметила, что помимо 350 000 евро, одолженных фирме Халлика Novaria Consult в июне, она также предоставила тому же предприятию еще один кредит в размере 20 000 евро в июле.

Письмо Каи Каллас однопартийцам

ERR сегодня (вчера) опубликовало новость, будто в России ведет бизнес компания, связанная с моим мужем Арво Халликом. Хочу немного объяснить вам ситуацию со своей стороны.

У моего мужа есть доля в логистической компании Stark Logistics. У этой компании, в свою очередь, есть клиент – эстонская фирма Metaprint, о грузоперевозках по заказу которой идет речь. Мой супруг объяснил, что Metaprint заказала перевозки у Stark Logistics для завершения производственной деятельности в России в соответствии с законами и санкциями. Наверняка оба предприятия еще сами смогут дать объяснения своим решениям и действиям по этой теме.

У Арво нет бизнес-клиентов в Российской Федерации.

Я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что любая торговля и коммерческая деятельность с Россией должны прекратиться, пока продолжается российское вторжение в Украину.

Еще хочу внести ясность в денежный вопрос. В СМИ сообщалось, что я одолжила 350 000 евро фирме Арво Novaria Consult. Это холдинговая компания, работающая в финансовом секторе. Я уже получила назад этот кредит в полном объеме. В интересах открытости следует также упомянуть, что в июле я также предоставила Novaria Consult еще один кредит в размере 20 000 евро, который предназначен для инвестиций.

Если у вас есть какие-либо вопросы, я готова ответить на все, что касается меня. Заверяю вас, что мне нечего скрывать.