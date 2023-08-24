В День независимости Украины в Евросоюзе и США выражают солидарность

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «мощь Украины заключается в ее гражданах», «в их мужестве, силе и несокрушимой надежде на будущее в мире и на процветание в объединенной Европе». По ее словам, украинцы являются источником вдохновения для многих европейцев.

Блинкен: день гордости за силу и стойкость Украины

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал 24 августа «днем гордости за силу и стойкость Украины» и «свидетельством независимости, суверенитета и демократии Украины». Он напомнил, что в этот день исполняется ровно полтора года с начала «жестокого полномасштабного вторжения в Украину», которое начал Кремль. Это «18 месяцев бессмысленной агрессии, приносящей смерть и разрушения по всей Украине», написал американский политик.

По его словам, американцы скорбят вместе с украинцами, вспоминая погибших в ходе войны, и поддерживают их в борьбе за их страну. «Именно благодаря вам и вашей стойкости Украина одержит победу, а Россия заплатит высокую цену за то, что она сделала. Соединенные Штаты будут по-прежнему поддерживать вас и работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине все необходимое для обороны, восстановления и процветания», - заверил Блинкен.

Зеленский: независимость Украины – ценность для каждого из нас

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам, заявил что это праздник свободных, сильных, достойных и равных людей. «Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости – независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина», - подчеркнул он.