В День независимости Украины в Евросоюзе и США выражают солидарность

Украинцы защищают независимость и свободу в смелой борьбе против российской агрессии, заявил канцлер ФРГ. Уже полтора года Украина напоминает, насколько ценна свобода, добавила глава МИД Германии.
В День независимости Украины власти Германии пообещали продолжить поддержку этой страны, уже ровно полтора года обороняющейся от полномасштабной российской агрессии. «Мы на вашей стороне», - написал в четверг, 24 августа, в сервисе микроблогов X канцлер ФРГ Олаф Шольц, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По словам немецкого лидера, украинцы празднуют независимость и свободу своей нации, и именно эти принципы они защищают в «смелой борьбе против жестокой российской агрессии». «Мы восхищаемся вашим мужеством и силой», - указал далее Шольц.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок напомнила, что прошло уже полтора года с тех пор как президент РФ Владимир Путин «обрушил бомбы на украинские города, на невинных людей». «Но это и полтора года, в течение которых украинцы своим мужеством и неудержимой волей жить в мире напоминают нам, насколько ценна наша свобода», - написала она в X.
Бербок подчеркнула, что каждый день войны является «обязательством для всех нас сделать все возможное, чтобы Украина снова могла жить в мире».
Фон дер Ляйен: украинцы вдохновляют многих европейцев
Среди прочих, с обращением в День независимости Украины выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он поздравил украинцев с национальным праздником и заверил, что Европа твердо стоит на их стороне. «Вы боретесь за свою свободу и отважно защищаете ценности, которые мы разделяем», - написал он в X, заявив о совместном будущем украинцев и европейцев.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «мощь Украины заключается в ее гражданах», «в их мужестве, силе и несокрушимой надежде на будущее в мире и на процветание в объединенной Европе». По ее словам, украинцы являются источником вдохновения для многих европейцев.
Блинкен: день гордости за силу и стойкость Украины
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал 24 августа «днем гордости за силу и стойкость Украины» и «свидетельством независимости, суверенитета и демократии Украины». Он напомнил, что в этот день исполняется ровно полтора года с начала «жестокого полномасштабного вторжения в Украину», которое начал Кремль. Это «18 месяцев бессмысленной агрессии, приносящей смерть и разрушения по всей Украине», написал американский политик.
По его словам, американцы скорбят вместе с украинцами, вспоминая погибших в ходе войны, и поддерживают их в борьбе за их страну. «Именно благодаря вам и вашей стойкости Украина одержит победу, а Россия заплатит высокую цену за то, что она сделала. Соединенные Штаты будут по-прежнему поддерживать вас и работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине все необходимое для обороны, восстановления и процветания», - заверил Блинкен.
Зеленский: независимость Украины – ценность для каждого из нас
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам, заявил что это праздник свободных, сильных, достойных и равных людей. «Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости – независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина», - подчеркнул он.
Украина провозгласила независимость 24 августа 1991 года, этот день стал в стране национальным праздником. В нынешнем году масштабные празднования в Киеве запрещены мэром города Виталием Кличко из-за угрозы российских ракетных ударов. В 2022 году в День независимости Украины РФ осуществила серию атак на соседнюю страну.