ЭКСПЕРТ ⟩ Пригожин и Уткин не полетели бы одним рейсом из соображений безопасности: кто-то должен был их туда заманить

Самолет, принадлежащий Пригожину, разбился вчера в Тверской области России на полпути из Москвы в Санкт-Петербург. По данным российских властей, на борту самолета находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В социальных сетях быстро появились видеоролики, снятые местными жителями вблизи места крушения, на которых запечатлены падающий самолет, горящие на земле обломки, а также снятые после пожара обломки самолета, среди которых лежат погибшие.