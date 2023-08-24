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ЭКСПЕРТ ⟩ Пригожин и Уткин не полетели бы одним рейсом из соображений безопасности: кто-то должен был их туда заманить

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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23 августа 2023 года в Тверской области России разбился самолет, принадлежащий ЧВК «Вагнер», на борту которого находился глава ЧВК Евгений Пригожин. На фото спасатели уносят погибших с места происшествия.
23 августа 2023 года в Тверской области России разбился самолет, принадлежащий ЧВК «Вагнер», на борту которого находился глава ЧВК Евгений Пригожин. На фото спасатели уносят погибших с места происшествия. Фото: Postimees

Российским властям крайне важно убедить общество в том, что Пригожин погиб, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Самолет, принадлежащий Пригожину, разбился вчера в Тверской области России на полпути из Москвы в Санкт-Петербург. По данным российских властей, на борту самолета находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В социальных сетях быстро появились видеоролики, снятые местными жителями вблизи места крушения, на которых запечатлены падающий самолет, горящие на земле обломки, а также снятые после пожара обломки самолета, среди которых лежат погибшие.

Официальный российский информационный канал ТАСС со ссылкой на Росавиацию оперативно сообщил, что в списке погибших на борту сбитого самолета был и сам Пригожин. Позже стало известно, что среди погибших был близкий соратник Пригожина, основатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Последний также периодически появлялся на публике.

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