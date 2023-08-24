ЭКСПЕРТ ⟩ Пригожин и Уткин не полетели бы одним рейсом из соображений безопасности: кто-то должен был их туда заманить

Российским властям крайне важно убедить общество в том, что Пригожин погиб, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
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Самолет, принадлежащий Пригожину, разбился вчера в Тверской области России на полпути из Москвы в Санкт-Петербург. По данным российских властей, на борту самолета находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В социальных сетях быстро появились видеоролики, снятые местными жителями вблизи места крушения, на которых запечатлены падающий самолет, горящие на земле обломки, а также снятые после пожара обломки самолета, среди которых лежат погибшие.