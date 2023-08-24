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Мадиса Калласа не убедили аргументы Нарвского горсобрания: улицы будут переименованы

rus.postimees.ee
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Улица 26 июля в Нарве.
Улица 26 июля в Нарве. Фото: Kermo Benrot

Решение Нарвского горсобрания не менять названия улиц Юханова, Бастракова, Графова и Горбача не повлияло на позицию государства – данные топонимы будут переименованы, передает Rus.ERR.

Об этом в четверг в своем письме в Нарвское городское собрание сообщил министр по делам регионов Мадис Каллас.

Ознакомившись с решением представительного органа от 17 августа, он пришел к выводу, что озвученные депутатами аргументы не являются достаточно убедительными, чтобы отказаться исполнять ранее принятое министром постановление о переименовании пяти улиц в Нарве.

По замыслу министра, улица Алексея Юханова будет переименована в Вяйке-Раквере, Арсения Бастракова в Масина, Игоря Графова в Мадизе, Михаила Горбача в Сеэдри, улица 26 июля – в Юули. 

Предполагается, что улицы, названные в честь красноармейцев, получат новые имена с 1 сентября.

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