Из-за пожарной тревоги любители спорта оказались на улице

Расположенный в тартуском ТЦ Kesklinna Keskus спортивный клуб MyFitness открыл свои двери в 6.30 утра, и за полтора часа потренироваться пришло двадцать человек. Однако занятия спортом прервал сигнал тревоги, оповестивший о возможном пожаре в здании.

Команда спасателей срочно прибыла на место, но ничего опасного не обнаружила. «Это был сигнал системы автоматической сигнализации, после которого на место выслали спасателей, но причину которого выяснить не удалось», - пояснил пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк.