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Из-за пожарной тревоги любители спорта оказались на улице

Йенс Раавик
, журналист
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Двадцати спортсменам-любителям пришлось прекратить тренировку в четверг утром в ТЦ Kesklinna Keskus из-за сработавшей по неизвестной причине пожарной сигнализации.
Двадцати спортсменам-любителям пришлось прекратить тренировку в четверг утром в ТЦ Kesklinna Keskus из-за сработавшей по неизвестной причине пожарной сигнализации. Фото: Erakogu

Сегодня в Тарту около 8 часов утра нескольких любителей спорта ждал неприятный сюрприз: в ТЦ Kesklinna Keskus внезапно сработала пожарная сигнализация. Пришедшим в спортзал на тренировку пришлось покинуть помещение.

Расположенный в тартуском ТЦ Kesklinna Keskus спортивный клуб MyFitness открыл свои двери в 6.30 утра, и за полтора часа потренироваться пришло двадцать человек. Однако занятия спортом прервал сигнал тревоги, оповестивший о возможном пожаре в здании.

Команда спасателей срочно прибыла на место, но ничего опасного не обнаружила. «Это был сигнал системы автоматической сигнализации, после которого на место выслали спасателей, но причину которого выяснить не удалось», - пояснил пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк.

Он добавил, что в любом случае пожара не было. «Ответственность за выявление и устранение неисправностей системы несет владелец здания или его управляющий», - сказал Кийк.

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