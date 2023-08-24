Прогноз Минфина: в следующем году средняя зарплата вырастет до 1950 евро

Об этом со ссылкой на свежие данные Минфина пишет BNS, отмечая, что, по сравнению с весенним прогнозом министерство понизило ожидания экономического роста в следующем году на 0,3 процентных пункта и повысило ожидания спада в текущем году на 0,5 процентных пункта.

Весной реальный рост ВВП в 2024 году по-прежнему ожидался на уровне 3%, а реальный рост ВВП в 2023 году – на 1,5%.

На 2025 год министерство прогнозирует реальный рост экономики на уровне 3%, на 2026 год - 2,5%, на 2027 год - 2,2%.

Рост потребительских цен в текущем году прогнозируется на уровне 9,6%, при этом ожидается замедление инфляции по сравнению с прошлогодним ростом в 19,4%. В 2024 году замедление роста потребительских цен продолжится, однако дополнительные налоговые меры будут сдерживать более резкое замедление инфляции.

Ожидается, что в следующем году темпы инфляция составят 4,6%, в 2025 году она вырастет на 2,5%, в 2026 году - на 1,7%, в 2027 году - на 1,9%.

Весной Министерство финансов ожидало инфляцию на уровне 9,2% еще в этом году и 3% в следующем. Таким образом, последний экономический прогноз был пересмотрен в сторону повышения на 0,4 и 1,6 процентных пункта соответственно.

Прогнозируется, что средняя заработная плата вырастет до 1828 евро в этом году и до 1950 евро в следующем. Реальный рост средней заработной платы прогнозируется на уровне 1,5% в этом году и 1,9% в следующем. «Рост заработной платы превысил ожидания, и покупательная способность средней заработной платы вернется к росту во второй половине 2023 года», - говорится в сообщении министерства.

По прогнозам министерства, номинальный рост ВВП Эстонии в текущем году составит 7,7%. В следующем году номинальный рост ВВП составит 6,8%, а в 2025-2027 годах - 5,5%, 4,8% и 4,4% соответственно.

Летний экономический и финансовый прогноз предоставляет структурам, принимающим решения, обзор текущего состояния экономики и государственных финансов, а также перспективы на будущее. На основе этого прогноза правительство приступит к разработке проекта государственного бюджета на следующий год.