Министерство: закрытие КПП Койдула нанесет ущерб транзитному сектору Эстонии

Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства. В министерстве напомнили, что через погранпункт Койдула проходят два международных автобусных маршрута, обслуживаемых эстонским перевозчиком, которые, помимо прочего, связывают различные регионы юго-восточной Эстонии внутри Эстонии, такие как Ряпина, Вярска, санаторий в Вярска, Койдула. Поскольку это коммерческие маршруты, то, по словам вице-канцлера Министерства климата Сандера Сальма, существует критический спрос на эти услуги.

«Закрытие погранперехода повлечет за собой отзыв лицензий на обслуживание маршрутов и, соответственно, прекращение трансграничных перевозок. Поэтому для сохранения возможностей внутренних перевозок государству придется запускать новые маршруты на основе договоров о предоставлении государственных услуг, что потребует дополнительных средств из госбюджета», - говорится в письме Сальма в МВД.