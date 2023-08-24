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Керсти Кальюлайд о скандале с премьер-министром: есть повод обвинить Эстонию в некотором лицемерии

rus.postimees.ee
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Кая Каллас и Керсти Кальюлайд.
Кая Каллас и Керсти Кальюлайд. Фото: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei

По мнению Керсти Кальюлайд, занимавшей с 2016 по 2021 год пост президента Эстонии, политический скандал с Каей Каллас дает основания обвинить Эстонию в некотором лицемерии, пишет dv.ee.

Кальюлайд отметила, что, с одной стороны, ни один взрослый человек не может нести ответственность за предпринимательскую деятельность другого совершеннолетнего, даже если они являются близкими родственниками или состоят в браке друг с другом.

«С другой стороны, премьер-министр предоставила кредит компании своего мужа, что требует определенной due diligence (проверки данныхприм.ред.)», – добавила она.

В то же время Кальюлайд подчеркнула, что репутации Эстонии нанесен ущерб: «Есть основания обвинять нас в некотором лицемерии».

На вопрос о том, может ли происходящее привести к отставке премьер-министра, экс-президент не ответила.

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