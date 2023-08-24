Керсти Кальюлайд о скандале с премьер-министром: есть повод обвинить Эстонию в некотором лицемерии

Кальюлайд отметила, что, с одной стороны, ни один взрослый человек не может нести ответственность за предпринимательскую деятельность другого совершеннолетнего, даже если они являются близкими родственниками или состоят в браке друг с другом.

«С другой стороны, премьер-министр предоставила кредит компании своего мужа, что требует определенной due diligence (проверки данных – прим.ред.)», – добавила она.

В то же время Кальюлайд подчеркнула, что репутации Эстонии нанесен ущерб: «Есть основания обвинять нас в некотором лицемерии».

На вопрос о том, может ли происходящее привести к отставке премьер-министра, экс-президент не ответила.