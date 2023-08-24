ЧТО ДОЗВОЛЕНО ЮПИТЕРУ ⟩ Каллас оправдывает бизнес мужа аргументом, который не распространяется на других

Вчера в качестве основного аргумента Каллас заявила, что у Stark Logistics нет клиентов в России и что они оказывают услуги только эстонской компании. «Я хотела бы подчеркнуть, что у моего мужа нет бизнес-клиентов в Российской Федерации», - написала Каллас в соцсетях.

Однако в прошлом такая трактовка Каллас не устраивала. В 2022 году правительство издало предписание компаниям Eesti Raudte и Operail, осуществляющим железнодорожные перевозки грузов, с требованием отказаться от бизнеса с Россией и Беларусью.

«Юридически они [Operail] не перевозят российские товары, юридически они действуют в интересах своих клиентов, среди которых нет ни российских, ни белорусских. Но все мы понимаем, что это должно выглядеть четко и понятно. И именно такое указание было дано им сегодня в решении кабинета министров: любая деятельность, которая может каким-либо образом оказаться белорусским или российским бизнесом, должна быть прекращена», - сказала тогда Каллас на правительственной пресс-конференции.

В декабре прошлого года, когда компания Operail выступила с предложением начать транспортировку российского никеля в Финляндию, Каллас подчеркнула в интервью Delfi, что транспортировка товаров российского производства недопустима даже при отсутствии прямого бизнеса с российскими компаниями: «Правительство дало четкие указания, что Operail и никакие другие эстонские государственные компании не могут иметь никаких дел с Россией».

Таким образом Каллас продемонстрировала, что презирает любую несанкционированную деловую активность в России, а не наличие клиентов из компаний РФ.

Postimees также обратился за комментарием к главе компании Operail Раулю Тумсалу. Тумсалу ответил через менеджера по связям с общественностью Operail, что вопрос ему понятен, но он не хочет комментировать личные жизненные решения премьер-министра или бизнес-решения других компаний.