В Европе резко упали цены на природный газ

На нидерландской бирже TTF цена сентябрьских фьючерсов упала до 318,2 евро за 1000 кубометров газа, или до 30,8 евро за мегаватт-час. Вечером 23 августа торги завершились на гораздо более высоком уровне – 380 евро за 1000 кубометров газа, или 36,7 евро за мегаватт-час.

Как сообщает Bloomberg, резкое падение цен в Европе можно объяснить событиями в Австралии, где был урегулирован трудовой конфликт на крупнейшем заводе сжиженного природного газа, экспортирующем природный газ в другие страны мира. Это снизило опасения по поводу возможных проблем с поставками газа из Австралии.