В Европе резко упали цены на природный газ

Цены на природный газ на европейских биржах в четверг упали более чем на 16%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В начале торговой сессии цены на природный газ значительно снизились и сейчас составляют менее 350 долларов за 1000 кубометров газа, сообщает rus.tvnet.lv.
На нидерландской бирже TTF цена сентябрьских фьючерсов упала до 318,2 евро за 1000 кубометров газа, или до 30,8 евро за мегаватт-час. Вечером 23 августа торги завершились на гораздо более высоком уровне – 380 евро за 1000 кубометров газа, или 36,7 евро за мегаватт-час.
Как сообщает Bloomberg, резкое падение цен в Европе можно объяснить событиями в Австралии, где был урегулирован трудовой конфликт на крупнейшем заводе сжиженного природного газа, экспортирующем природный газ в другие страны мира. Это снизило опасения по поводу возможных проблем с поставками газа из Австралии.
Европа, как известно, также обладает значительными запасами газа. Неделю назад европейские газовые хранилища превысили отметку заполнения в 90%. Таким образом, без поставок российского газа Европа смогла заполнить свои газохранилища гораздо более оперативно и эффективно, чем раньше, что снижает опасения по поводу возможных проблем в зимний период.