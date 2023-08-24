На российских финансовых рынках не знают, что и думать о крушении самолета Пригожина

В четверг рубль оставался стабильным, на что повлияли и другие факторы, помимо возможной смерти Пригожина. К концу месяца российские экспортеры обычно обменивают значительную часть своей валютной выручки на рубли. Это и создает дополнительный спрос на рубль.

Российским компаниям приходится обслуживать обязательства в рублях, поэтому валюту приходится продавать. Однако, по мнению некоторых аналитиков, у экспортеров уже предостаточно денег в рублях.

Курс доллара остался неизменным на уровне 94,27 рубля, а к евро рубль укрепился на 0,1 процента до 102,39 рубля.

На прошлой неделе рубль резко вырос после падения до 17-месячного минимума, когда центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 3,5 процентных пункта до 12 процентов.

«За последние несколько дней валютный оборот упал, что может служить подтверждением того, что экспортеры уже продали достаточно валюты для покрытия налогов и других расходов, и теперь сохраняют валютные средства», - сообщил аналитик Алексей Антонов.