Полтора года расставания с Россией: премьер-министра обвиняют в лицемерии

Stark Logistics, компания Арво Халлика, мужа премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), одного из самых громких инициаторов введения санкций против России, продолжила заниматься транспортировкой товаров в Россию – их деловой партнер, компания Metaprint, который также имеет долю в компании Stark Logistics, уже полтора года не может там упаковать вещи.
24,8 процента компании Stark Logistics, главного героя этой истории, принадлежат Халлику (формально его предприятию Novaria Consult, в котором состоит только он один), супругу премьер-министра. Как стало известно в начале лета, Каллас предоставила Novaria Consult кредит в размере более 350 000 евро.