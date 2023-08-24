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Полтора года расставания с Россией: премьер-министра обвиняют в лицемерии

Мейнхард Пулк
, журналист
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Оказавшаяся в центре скандала компания Stark Logistics имеет только одного клиента на российском направлении – AS Metaprint.
Оказавшаяся в центре скандала компания Stark Logistics имеет только одного клиента на российском направлении – AS Metaprint. Фото: Stark Logistics

Stark Logistics, компания Арво Халлика, мужа премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), одного из самых громких инициаторов введения санкций против России, продолжила заниматься транспортировкой товаров в Россию – их деловой партнер, компания Metaprint, который также имеет долю в компании Stark Logistics, уже полтора года не может там упаковать вещи.

24,8 процента компании Stark Logistics, главного героя этой истории, принадлежат Халлику (формально его предприятию Novaria Consult, в котором состоит только он один), супругу премьер-министра. Как стало известно в начале лета, Каллас предоставила Novaria Consult кредит в размере более 350 000 евро.

Критика, которая была направлена на компанию Stark Logistics, касается продолжающихся до сих пор поставок в Россию. На российском направлении у них есть только один заказчик, которому они предоставляют услуги грузоперевозок. Им является акционерное общество Metaprint, один из крупнейших в Европе производителей стальной аэрозольной упаковки. Stark Logistics помогает им не только вывезти со складов остатки товаров российских заводов, но и выполнить все еще действующие контракты.

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