Полтора года расставания с Россией: премьер-министра обвиняют в лицемерии

24,8 процента компании Stark Logistics, главного героя этой истории, принадлежат Халлику (формально его предприятию Novaria Consult, в котором состоит только он один), супругу премьер-министра. Как стало известно в начале лета, Каллас предоставила Novaria Consult кредит в размере более 350 000 евро.

Критика, которая была направлена на компанию Stark Logistics, касается продолжающихся до сих пор поставок в Россию. На российском направлении у них есть только один заказчик, которому они предоставляют услуги грузоперевозок. Им является акционерное общество Metaprint, один из крупнейших в Европе производителей стальной аэрозольной упаковки. Stark Logistics помогает им не только вывезти со складов остатки товаров российских заводов, но и выполнить все еще действующие контракты.