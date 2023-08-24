Компания мужа Каи Каллас в прошлом году лишилась четверти прибыли

Согласно договору, все активы, права, обязанности и контракты, относящиеся к складскому бизнесу, были переданы 1 января 2022 года. Под общим брендом Stark Logistics клиентам будет предлагаться полный логистический сервис, включающий как транспортные, так и складские услуги.

Если портал новостей концерна ERR в среду сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала вести бизнес с Россией во время войны в Украине, несмотря на критику правительства в адрес компаний, ведущих бизнес с Россией, то предприятие Stark Logistics заверяет, что у него не было российских клиентов во время войны и что последняя перевозка грузов эстонского клиента компании состоится в сентябре.

По словам исполнительного директора Stark Logistics Кристьяна Краага, у компании, занимающейся логистическим планированием и перевозками, остался эстонский клиент - компания Metaprint, имеющая в России завод по производству аэрозольной упаковки, закрытие которого его владелец публично комментировал в эстонских СМИ на протяжении всего времени.

«Stark Logistics помогла закрыть бизнес этого предприятия в России, поскольку мы хорошо знаем клиента, так как его владелец является мажоритарным акционером и в компании Stark Logistics. Все перевозки осуществлялись в установленном порядке, у компетентных эстонских учреждений есть подробная документальная информация о них, и ни одна из российских компаний или конечных бенефициаров не получила выгоды - использованные грузовики даже не заправлялись в России в рамках перевозок», - пояснил Крааг.

«Так называемые "поставки в Россию" хорошо иллюстрируют предвоенную картину - в 2021 году и первом квартале 2022 года поставки российским заказчикам составили 3422 евро и 522 евро соответственно. Наш оборот за тот же период составил 11,3 млн. евро и 13 млн. евро соответственно», - пояснил Крааг.