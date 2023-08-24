Компания мужа Каи Каллас в прошлом году лишилась четверти прибыли

Транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, в прошлом году увеличила выручку от продаж на 15,1% до 13 млн евро, в то время как чистая прибыль компании снизилась на 24,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 387 600 евро.
«С началом войны в Украине изменились цепочки поставок, направление и интенсивность движения товаров. Резкий рост цен на топливо в первом полугодии и дефицит рабочей силы существенно изменили входные цены предложения транспортных услуг и, соответственно, себестоимость услуги. Это усугубилось негативным влиянием роста Euribor на стоимость финансирования», - пишет руководство компании в своем годовом отчете.
По мнению руководства, совокупное влияние этих факторов было значительным, однако в изменившихся рыночных условиях негативный эффект удалось частично нивелировать за счет конечной абонентской платы.
Основную часть выручки (8,4 млн евро) в прошлом году компания получила в Германии. За ней следуют продажи за пределами Европейского союза, составившие 2,1 млн евро. Доходы были получены также в Финляндии, Литве и других странах ЕС. Кроме того, предприятие постоянно инвестирует в свой парк грузовых автомобилей и прицепов, ИТ-системы и персонал. Эти инвестиции будут продолжены и в текущем году.
Среднесписочная численность сотрудников компании в прошлом году составила 97 человек, что на шесть человек меньше, чем годом ранее. Расходы на заработную плату за год увеличились на 21,5% и составили почти 1,8 млн евро. На отчетную дату нераспределенная прибыль компании за предыдущие периоды составила 2,5 млн евро.
Основной деятельностью Stark Logistics AS является предоставление клиентам автотранспортных и транспортно-экспедиционных услуг.
Поскольку основная деятельность Stark Logistics связана с автомобильными перевозками, в августе 2021 года владельцами компании было создано паевое товарищество Stark Warehousing, а 30 декабря того же года было подписано соглашение о продаже грузового складского бизнеса как отдельного хозяйствующего субъекта вновь созданной компании.
Согласно договору, все активы, права, обязанности и контракты, относящиеся к складскому бизнесу, были переданы 1 января 2022 года. Под общим брендом Stark Logistics клиентам будет предлагаться полный логистический сервис, включающий как транспортные, так и складские услуги.
Если портал новостей концерна ERR в среду сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала вести бизнес с Россией во время войны в Украине, несмотря на критику правительства в адрес компаний, ведущих бизнес с Россией, то предприятие Stark Logistics заверяет, что у него не было российских клиентов во время войны и что последняя перевозка грузов эстонского клиента компании состоится в сентябре.
По словам исполнительного директора Stark Logistics Кристьяна Краага, у компании, занимающейся логистическим планированием и перевозками, остался эстонский клиент - компания Metaprint, имеющая в России завод по производству аэрозольной упаковки, закрытие которого его владелец публично комментировал в эстонских СМИ на протяжении всего времени.
«Stark Logistics помогла закрыть бизнес этого предприятия в России, поскольку мы хорошо знаем клиента, так как его владелец является мажоритарным акционером и в компании Stark Logistics. Все перевозки осуществлялись в установленном порядке, у компетентных эстонских учреждений есть подробная документальная информация о них, и ни одна из российских компаний или конечных бенефициаров не получила выгоды - использованные грузовики даже не заправлялись в России в рамках перевозок», - пояснил Крааг.
«Так называемые "поставки в Россию" хорошо иллюстрируют предвоенную картину - в 2021 году и первом квартале 2022 года поставки российским заказчикам составили 3422 евро и 522 евро соответственно. Наш оборот за тот же период составил 11,3 млн. евро и 13 млн. евро соответственно», - пояснил Крааг.
Супруг премьер-министра Арво Халлик владеет 24,8% акций Stark Logistics AS. Мартти Лемендик является мажоритарным акционером, а Кристьяну Краагу, исполнительному директору компании, принадлежит 24,8%.