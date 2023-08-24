Оператор электросети инвестирует десятки миллионов евро в модернизацию линии высокого напряжения

Строительство линии, помимо всего прочего, увеличивает потенциал развития возобновляемой энергии в Западной Эстонии.

Согласно договору, стоимость работ составляет 24,7 миллиона евро без НДС. Стоимость работ может в определенной степени измениться, поскольку была согласована формула индексации, связанная с мировой рыночной ценой металла.

Длина линии высокого напряжения Пайде-Кийза составляет 70 километров. В ходе работ будут демонтированы существующие мачты и тросы. Маршрут линии не изменится, а на месте существующих мачт будут установлены новые линейные мачты. Реконструкция линии должна завершиться летом 2026 года.

Частично на обновленные мачты линии Пайде-Кийза также будет установлена 110-киловольтная электрическая линия Пайде-Рапла. Это позволит окончательно демонтировать 17 километров 110-киловольтной линии и освободит земельные участки, принадлежащие собственникам, от ограничений, связанных с линией.

Помимо того, что реконструкция линии Пайде-Кийза увеличит надежность мощной 330-киловольтной сети, она также укрепит взаимосвязь между электроэнергетическими сетями Восточной и Западной Эстонии. Это, в свою очередь, имеет важное значение для развития потенциала возобновляемой энергии в Западной Эстонии и на островах.