В четверг на заседании в Нарвском доме суда Вируский уездный суд оправдал известного адвоката Кюллике Намм по делу о нарушении ограничения на совершение публичных действий в особо крупных масштабах.
Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд частично удовлетворил ходатайство о возмещении процессуальных издержек договорного защитника Кюллике Намм, адвоката Нормана Ааса, и обязал государство выплатить выбранному Кюллике Намм адвокату разумный гонорар в размере 40 484 евро 78 центов. Защитник ходатайствовал о возмещении 107 077,87 евро в качестве судебных издержек.
Обвинение, предъявленное Намм и заключающееся в особо крупном нарушении ограничения на выполнение своих обязанностей, можно сформулировать следующим образом.
В неустановленное в ходе досудебного производства по уголовному делу время, по крайней мере в период с 17 августа 2016 года по 8 сентября следующего года, старейшина волости Вихула Аннес Наан уполномочил Кюллике Намм представлять волость и оказывать ей юридические услуги. Разрешения на оказание юридических услуг заключались в подготовке позиций, которые должны были быть представлены от имени волости в процедуре детального плана порта Кясму, вносящего изменения в генеральный план волости Вихула, инициированной решением волостного совета Вихула № 51 от 12 июня 2014 года, а также в представлении волости в процедуре надзора со стороны уездного старейшины.
Таким образом, старейшина волости Вихула Аннес Наан предоставил Кюллике Намм статус публичного должностного лица, устно уполномочив ее выполнять публичную функцию, оказывать юридические услуги и представлять волость на основании Закона об организации местного самоуправления и Устава волости Вихула.
Описанная цепочка событий, совершенных адвокатом Кюллике Намм, свидетельствует о том, что она понимала, что является уполномоченным лицом, представляющим волость Вихула, и при этом понимала, что у нее нет договора об оказании юридической помощи. Таким образом, Кюллике Намм как уполномоченный представитель волости, обладала статусом должностного лица в понимании Пенитенциарного кодекса, как в части руководства действиями, так и в части руководства решениями.
С 22 мая 2012 года Кюллике Намм является членом правления общественной организации Käsmu Majaka Sadam. Таким образом, Кюллике Намм, одновременно реализуя интересы заинтересованного лица НКО Käsmu Majaka Sadam в процедуре детального планирования порта Кясму и продолжая руководить решениями и действиями в качестве должностного лица при оказании юридических услуг от имени волости Вихула в качестве представителя волости, заведомо совершила особо тяжкое нарушение ограничения действий, установленного Законом о противодействии коррупции, говорится в обвинительном заключении.
Однако, по мнению суда, Намм должна быть оправдана по предъявленному ей обвинению, поскольку в ходе судебного разбирательства не было установлено, что обвиняемая совершила преступление, указанное в обвинительном заключении, то есть что она нарушила ограничение на действия обвиняемого, как в значительной, так и в особо значительной степени.
Решение суда еще не вступило в законную силу.