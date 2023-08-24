Суд оправдал известного адвоката Кюллике Намм

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд частично удовлетворил ходатайство о возмещении процессуальных издержек договорного защитника Кюллике Намм, адвоката Нормана Ааса, и обязал государство выплатить выбранному Кюллике Намм адвокату разумный гонорар в размере 40 484 евро 78 центов. Защитник ходатайствовал о возмещении 107 077,87 евро в качестве судебных издержек.

Обвинение, предъявленное Намм и заключающееся в особо крупном нарушении ограничения на выполнение своих обязанностей, можно сформулировать следующим образом.

В неустановленное в ходе досудебного производства по уголовному делу время, по крайней мере в период с 17 августа 2016 года по 8 сентября следующего года, старейшина волости Вихула Аннес Наан уполномочил Кюллике Намм представлять волость и оказывать ей юридические услуги. Разрешения на оказание юридических услуг заключались в подготовке позиций, которые должны были быть представлены от имени волости в процедуре детального плана порта Кясму, вносящего изменения в генеральный план волости Вихула, инициированной решением волостного совета Вихула № 51 от 12 июня 2014 года, а также в представлении волости в процедуре надзора со стороны уездного старейшины.

Таким образом, старейшина волости Вихула Аннес Наан предоставил Кюллике Намм статус публичного должностного лица, устно уполномочив ее выполнять публичную функцию, оказывать юридические услуги и представлять волость на основании Закона об организации местного самоуправления и Устава волости Вихула.