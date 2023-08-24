ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рядом с IKEA открылся первый в Эстонии торговый парк

Общая торговая площадь Парка Курна составляет 20 000 квадратных метров, всего в торговом парке будет 15 магазинов. В полдень в четверг все магазины открылись для посетителей. В полдень четверга все магазины были открыты для посетителей, и уже после первого часа работы вся парковка торгового парка на более чем 660 мест была практически заполнена автомобилями.

Парк Курна построен на основе концепции ритейл-парка, зародившейся в США и за последние годы получившей популярность в Европе, в том числе у наших южных соседей в Латвии и Литве.

«Самым большим преимуществом торговых парков перед обычными торговыми центрами является их простота и, следовательно, меньше базовых затрат. Здесь нет больших атриумов и эскалаторов, а это, в свою очередь, приводит к значительно более низким затратам как для управляющего, так и для арендаторов», - описал Барри Набуурс.

«Наш опыт в Латвии и Литве, а также тот факт, что весь торговый парк был занят арендаторами еще до начала строительства, указывают на то, что эта концепция имеет очень явный потенциал и в Эстонии», - добавил он.

Особенностью торгового парка является также то, что все магазины доступны прямо с парковки и расположены на уровне улицы, что позволяет соединить физический и электронный магазин, делая доставку заранее заказанного товара быстрой и удобной.