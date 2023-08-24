ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рядом с IKEA открылся первый в Эстонии торговый парк

Сегодня, 24 августа, рядом с магазином IKEA в Курна открылся торговый парк с новой концепцией.
Общая торговая площадь Парка Курна составляет 20 000 квадратных метров, всего в торговом парке будет 15 магазинов. В полдень в четверг все магазины открылись для посетителей. В полдень четверга все магазины были открыты для посетителей, и уже после первого часа работы вся парковка торгового парка на более чем 660 мест была практически заполнена автомобилями.
Парк Курна построен на основе концепции ритейл-парка, зародившейся в США и за последние годы получившей популярность в Европе, в том числе у наших южных соседей в Латвии и Литве.
«Самым большим преимуществом торговых парков перед обычными торговыми центрами является их простота и, следовательно, меньше базовых затрат. Здесь нет больших атриумов и эскалаторов, а это, в свою очередь, приводит к значительно более низким затратам как для управляющего, так и для арендаторов», - описал Барри Набуурс.
«Наш опыт в Латвии и Литве, а также тот факт, что весь торговый парк был занят арендаторами еще до начала строительства, указывают на то, что эта концепция имеет очень явный потенциал и в Эстонии», - добавил он.
Особенностью торгового парка является также то, что все магазины доступны прямо с парковки и расположены на уровне улицы, что позволяет соединить физический и электронный магазин, делая доставку заранее заказанного товара быстрой и удобной.
Decathlon, крупнейший в мире ритейлер спортивных товаров с 1700 магазинами в более чем 50 странах, открыл свой первый магазин и в Эстонии. «Мы предлагаем более 10 000 единиц различного оборудования для спорта и отдыха. Кроме того, как и в других магазинах Decathlon, перед нашим магазином есть игровые и детские площадки, которыми могут бесплатно пользоваться все желающие. Это подчеркивает нашу ориентацию на активный образ жизни», - говорит представитель Decathlon.
На открытии присутствовал посол Франции в Эстонии Эммануэль Миньо.
Помимо Deathlon, арендаторами торгового парка являются Selver, магазины спортивных товаров Sportland и Nike, магазин детских товаров Baby City/Toy City, магазины одежды Sinsay и Takko, магазин Pepco, магазин товаров для интерьера Alan Deko. Также там представлены Apotheka, Pet City и цветочный магазин Rikets.
Архитектурное решение парка было создано британской фирмой TP Bennet совместно с Arhitektuurinurk OÜ и архитектором Вейко Тейном. Общий объем инвестиций в проект достиг более 30 миллионов евро. Развитие финансировал LHV Pank.
Развитием Парка Курна занимается компания VPH Group, чьи проекты в странах Балтии включают, например, торгово-развлекательный центр Saga в Риге рядом с IKEA, торговый парк Una в Вильнюсе, торговый парк Liepu 81 в Клайпеде и ряд других. Компании также принадлежит коммерческое здание в Пярну, в котором в июне этого года открылся новый магазин Rimi.