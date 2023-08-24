Мошенники выманили у жителя Пярнумаа более 67 тысяч евро

В феврале этого года потерпевший нашел в интернете рекламу инвестиционных услуг и оформил заявку с желанием инвестировать. После этого с ним связался человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании и объяснил, что деньги с открытого им торгового счета можно будет снять в любой момент.