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Мошенники выманили у жителя Пярнумаа более 67 тысяч евро

rus.postimees.ee
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

23 августа было возбуждено уголовное дело в связи с историей жителя Пярнумаа, который нашел в интернете рекламу инвестиционных услуг и впоследствии стал жертвой мошенников, сообщает Ляэнеская префектура полиции.

В феврале этого года потерпевший нашел в интернете рекламу инвестиционных услуг и оформил заявку с желанием инвестировать. После этого с ним связался человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании и объяснил, что деньги с открытого им торгового счета можно будет снять в любой момент.

Потерпевший сделал несколько денежных переводов на разные суммы на предоставленный ему расчетный счет, но однажды увидел, что его торговый счет заблокирован, а для разблокировки от него потребовали 20 000 евро.

В общей сложности ущерб от мошенничества составил более чем 67 000 евро.

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