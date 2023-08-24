Мошенники выманили у жителя Пярнумаа более 67 тысяч евро

23 августа было возбуждено уголовное дело в связи с историей жителя Пярнумаа, который нашел в интернете рекламу инвестиционных услуг и впоследствии стал жертвой мошенников, сообщает Ляэнеская префектура полиции.
В феврале этого года потерпевший нашел в интернете рекламу инвестиционных услуг и оформил заявку с желанием инвестировать. После этого с ним связался человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании и объяснил, что деньги с открытого им торгового счета можно будет снять в любой момент.
Потерпевший сделал несколько денежных переводов на разные суммы на предоставленный ему расчетный счет, но однажды увидел, что его торговый счет заблокирован, а для разблокировки от него потребовали 20 000 евро.
В общей сложности ущерб от мошенничества составил более чем 67 000 евро.