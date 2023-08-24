Депутат требует переименовать улицу, названую в честь известного сторонника сталинизма

24 августа председатель фракции EKRE Март Каллас внёс на заседании городской управы законопроект, в котором поручил Таллиннской горуправе изменить название одной из основных дорожных магистралей Восточного Таллинна - улица Юхана Смуула, и название одноименного моста .
Творчество Юхана Смуула включает в себя множество работ, прославляющих коммунизм и сталинизм. Помимо прочего, он одобрил и сам был информатором и заявителем в мартовской депортации. Смуул одобрил и оправдал бомбардировки советской армией эстонских городов, включая Таллинн.
Смуул был убежденным сталинистом, по крайней мере, до смерти Иосифа Сталина. В мае 1944 года Смуул публично поддержал бомбардировки эстонских городов, в том числе мартовские бомбардировки, в результате которых погибло много мирных жителей.
«Это неминуемо, что при таких нападениях неизбежно пострадают и дома мирных людей, здания с художественной и исторической ценностью, памятники. Немцев невозможно выгнать из Эстонии простыми словами. Но выгнать их нужно любой ценой. Запомните бессмертные слова великого Ленина: Если война стала неизбежной - всё во имя войны», - писал в эстоноязычной газете Rahva Hääl Смуул, живший в то время в Ленинграде.
По мнению Марта Калласа, неприлично, чтобы одна из главных улиц и мост в Восточном Таллинне были названы в его честь. «Конечно, можно найти гораздо более подходящее название, которое не оскорбляло бы чувство справедливости общества и не вызывало бы разногласий», - сказал Каллас.