Депутат требует переименовать улицу, названую в честь известного сторонника сталинизма

Творчество Юхана Смуула включает в себя множество работ, прославляющих коммунизм и сталинизм. Помимо прочего, он одобрил и сам был информатором и заявителем в мартовской депортации. Смуул одобрил и оправдал бомбардировки советской армией эстонских городов, включая Таллинн.

Смуул был убежденным сталинистом, по крайней мере, до смерти Иосифа Сталина. В мае 1944 года Смуул публично поддержал бомбардировки эстонских городов, в том числе мартовские бомбардировки, в результате которых погибло много мирных жителей.

«Это неминуемо, что при таких нападениях неизбежно пострадают и дома мирных людей, здания с художественной и исторической ценностью, памятники. Немцев невозможно выгнать из Эстонии простыми словами. Но выгнать их нужно любой ценой. Запомните бессмертные слова великого Ленина: Если война стала неизбежной - всё во имя войны», - писал в эстоноязычной газете Rahva Hääl Смуул, живший в то время в Ленинграде.