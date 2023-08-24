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Парламентская фракция центристов обсудит ситуацию со скандалом вокруг Каи Каллас

rus.postimees.ee
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Офис центристов. Фото иллюстративное.
Офис центристов. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

Парламентская фракция центристов в пятницу в 10 часов проведет внеочередное совещание, чтобы обсудить ситуацию вокруг частично принадлежащей супругу премьер-министра Каи Каллас фирмы, передает пресс-служба Центристской партии.

«Кая Каллас как в Эстонии, так и в других европейских странах активно защищала интересы Украины, подчеркивала необходимость введения санкций и важность их выполнения. Также она призывала предприятия следовать принципам морали. К сожалению, кажется, что фирма, доля в которой принадлежит ее супругу, не последовала такому призыву. Премьер-министр также была вовлечена в этот процесс через кредиты, предоставленные компании мужа», - сказал председатель фракции Танель Кийк.

По словам Кийка, премьер-министр в сложившейся ситуации не представила исчерпывающих объяснений. «Кая Каллас не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она, что фирма ее супруга до сих пор действует в России. Удивляет также заявление премьер-министра о том, что она дала фирме супруга кредит в размере почти 400 000 евро, предварительно не выяснив, как будут использованы эти средства», - подчеркнул Кийк.

«Сейчас на кон поставлено гораздо больше, чем репутация Каи Каллас или правительства, речь идет о репутации и доверии к Эстонии как к стране, оказывающей существенную поддержку Украине, а также о ее репутации на международной арене», - добавил Кийк.

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