Парламентская фракция центристов обсудит ситуацию со скандалом вокруг Каи Каллас

«Кая Каллас как в Эстонии, так и в других европейских странах активно защищала интересы Украины, подчеркивала необходимость введения санкций и важность их выполнения. Также она призывала предприятия следовать принципам морали. К сожалению, кажется, что фирма, доля в которой принадлежит ее супругу, не последовала такому призыву. Премьер-министр также была вовлечена в этот процесс через кредиты, предоставленные компании мужа», - сказал председатель фракции Танель Кийк.

По словам Кийка, премьер-министр в сложившейся ситуации не представила исчерпывающих объяснений. «Кая Каллас не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она, что фирма ее супруга до сих пор действует в России. Удивляет также заявление премьер-министра о том, что она дала фирме супруга кредит в размере почти 400 000 евро, предварительно не выяснив, как будут использованы эти средства», - подчеркнул Кийк.