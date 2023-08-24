КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Кая Каллас, вы не можете так просто уйти от ответа

Если до сегодняшнего дня главным камнем преткновения для Каллас оставался налоговый вопрос (читайте по губам: налоги не вырастут), то теперь проблема заключается в бизнесе ее мужа с Россией в то время как премьер-министр призывает к нулевой толерантности в отношении России как в европейских столицах, так и на родине.

Создается впечатление, что премьер-министра говорит одно, а делает другое. На столь ранней стадии скандала нельзя дать окончательную оценку тому, за что конкретно следует привлечь Каю Каллас к ответственности, но даже видимая часть айсберга выглядит устрашающе.

Правда, можно сказать, что бизнесом управляет не сама Кая Каллас, а ее муж. А еще можно сказать, что ее муж лишь частично владеет компанией Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией - но и это не меняет общей картины. Если послушать генерального директора Stark Logistics Кристьяна Краага и руководителя компании Metaprint Мартти Лемендика, якобы единственного клиента компании, связанного с Россией, то вырисовывается очень сложная картина и остаются очень серьезные вопросы. И, как считают юристы, кажется маловероятным, что Кая Каллас ничего обо всем этом не знала.

«Это большие системы, которые обладают инерцией и останавливаются, когда заканчиваются какие-то вводы», - ответил Лемендик на вопрос Postimees, ведет ли еще Metaprint какую-то деятельность в России.