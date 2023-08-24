Премьер-министр Кая Каллас оказалась в самом большом кризисе за свою карьеру, вызванном противоречием между ее словами и делами.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Кая Каллас, вы не можете так просто уйти от ответа
Если до сегодняшнего дня главным камнем преткновения для Каллас оставался налоговый вопрос (читайте по губам: налоги не вырастут), то теперь проблема заключается в бизнесе ее мужа с Россией в то время как премьер-министр призывает к нулевой толерантности в отношении России как в европейских столицах, так и на родине.
Создается впечатление, что премьер-министра говорит одно, а делает другое. На столь ранней стадии скандала нельзя дать окончательную оценку тому, за что конкретно следует привлечь Каю Каллас к ответственности, но даже видимая часть айсберга выглядит устрашающе.
Правда, можно сказать, что бизнесом управляет не сама Кая Каллас, а ее муж. А еще можно сказать, что ее муж лишь частично владеет компанией Stark Logistics, которая ведет бизнес с Россией - но и это не меняет общей картины. Если послушать генерального директора Stark Logistics Кристьяна Краага и руководителя компании Metaprint Мартти Лемендика, якобы единственного клиента компании, связанного с Россией, то вырисовывается очень сложная картина и остаются очень серьезные вопросы. И, как считают юристы, кажется маловероятным, что Кая Каллас ничего обо всем этом не знала.
«Это большие системы, которые обладают инерцией и останавливаются, когда заканчиваются какие-то вводы», - ответил Лемендик на вопрос Postimees, ведет ли еще Metaprint какую-то деятельность в России.
Агрессия России против Украины продолжается уже полтора года, а инерция Metaprint (а значит, и Stark Logistics) по отношению к России все еще не закончилась. Так насколько же велика была эта большая система? Важно отметить, что Metaprint владеет 50 процентами Stark Logistics, так что Халлик и Лемендик одним миром мазаны.
Как считают юристы, кажется маловероятным, что Кая Каллас ничего обо всем этом не знала.
Во-вторых, как уже писал Postimees, бизнес Эстонии с Россией, к сожалению, ведется через посредников. Третьи страны используются для импорта и экспорта, а также для обхода соответствующих санкций.
Глава Metaprint Лемендик также отметил, что речь идет о переработке имеющихся товарных остатков и что из России на родину много денег не привезешь. «Это все очень сложно», - сказал он. Если деятельность не приносит финансовых плодов, значит по инерции продолжается благотворительность?
Сама Каллас заявила, что компания ее мужа помогает свернуть производственную деятельность Metaprint в России в соответствии с законом и санкциями, и что все дальнейшие вопросы следует адресовать этим компаниям.
Повторим, что с начала войны в Украине прошло полтора года - и все это время бизнес шел «по инерции»? Неужели сама Каллас никогда не задавалась вопросом, соответствует ли бизнес ее мужа с Россией международным санкциям, как по сути, так и по форме? Если нет, это свидетельствует о крайней ее наивности, а если да - то о соучастии, и в значительной степени сводит на нет доверие к риторике Каллас в отношении России.
В любом случае, у нас есть основания для беспокойства, что у нас такой премьер-министр. От дополнительных объяснений не увернуться, госпожа Каллас!