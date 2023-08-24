Окружной суд назначил бывшим волостным руководителям шоковый тюремный срок

Окружной суд частично аннулировал принятое 7 ноября прошлого года решение Тартуского уездного суда, признавшего бывших волостных руководителей Кайдо Тамберга и Каяра Лепика виновными в ряде эпизодов присвоения имущества, а предпринимателя Виктора Хальясте - в содействии присвоению. Окружной суд не удовлетворил апелляции защиты и частично удовлетворил апелляцию прокуратуры и пострадавшей стороны.

Тартуский окружной суд оставил решение уездного суда во многом без изменений в том, что касается вопроса вины, и внес отдельные корректировки, касающиеся формы совершения двух поступков и изменения квалификации одного поступка. Самое существенно изменение связано с шоковыми тюремными сроками.

Окружной суд решил, что назначенный Тамбергу и Лепику срок наказания невозможно полностью оставить без исполнения, поэтому они должны будут сразу же отбыть 30 дней назначенного срока. По оценке суда, для совершения этих поступков потребовалась значительная криминальная энергия, подготовка преступлений временами занимала много месяцев и была довольно сложной. Большинство действий было продиктовано корыстными мотивами, а злоупотребление публичными средствами со стороны столь высокопоставленных чиновников в особой мере заслуживает осуждения. С учетом этих обстоятельств окружной суд решил, что вина Тамберга и Лепика слишком велика, чтобы они смогли отбыть весь срок наказания на свободе.

Кроме того, окружной суд частично аннулировал решение уездного суда о неуплате волости Отепя компенсации ущерба, поэтому обвиняемые должны будут совокупно выплатить волости 62 225,92 евро компенсации. Окружной суд не удовлетворил самое крупное требование компенсации, связанное с отчуждением OÜ Sangaste Mõis.