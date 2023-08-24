В зоопарке Вырумаа убита медведица, а ее детеныши пропали без вести

Инцидент, вероятно, был вызван диким медведем, который проник в зоопарк. «Учитывая поведение медведей на воле, можно предположить, что дикий медведь-самец сломал вольер с целью добраться до самки, обитавшей в зоопарке. Помимо интереса к самке, нападение на детенышей является частью естественной модели поведения медведей-самцов. Владелец не нашел медвежат, которые жили в вольере с матерью, скорее всего, они были убиты в результате нападения медведя», - сказал руководитель Отдела охоты и водного мира Департамента окружающей среды Аймар Ракко.

Нет оснований полагать, что дикий медведь опасен для людей, проживающих на прилегающей территории, поскольку объектом нападения стал вольер медведицы с детенышами. В целях безопасности других обитателей зоопарка, имущества и работающих в нем людей Департамент окружающей среды расширил возможности охоты для охотничьих обществ, окружающих зоопарк Вырумаа.

После инцидента зоопарк закрыт для посетителей.