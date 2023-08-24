ФОТО ⟩ Статья о связанном с мужем Каллас скандале попала на главную страницу Financial Times

Первыми о скандале написали такие влиятельные издания как Bloomberg и Politico, а теперь о нем узнала крупнейшая британская деловая газета Financial Times (FT) - и разместила новость на главной странице.

В своем материале деловое издание напоминает, что попавшая под давление Каллас являлась одним из самых ярых сторонников антироссийских санкций на международной арене. В статье также приводится ссылка на интервью, которое премьер-министр дала FT в мае. В нем Каллас заявила, что эстонские компании должны найти свой собственный «моральный компас».

Статья о логистическом бизнесе мужа Каи Каллас попал на полосы Financial Times. Фото: Kuvatõmmis

Во вводке FT упоминает: помимо того факта, что Халлик является мужем Каллас, премьер-министр Эстонии предоставила компании мужа кредит в размере 350 000 евро. Компания эта, в свою очередь, владеет 25-процентной долей акций в Stark Logistics, занимающейся перевозками товаров в Россию. Однако FT справедливо отмечает, что Stark Logistics не нарушила никаких санкций.